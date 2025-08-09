DeNA¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢½é²ó¤ÎÇÛµå¤Ë¶ì¸À¡ÄÃ«ÈË»á¡Ö½éµå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡¢ÂçÌð»á¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤«¤é¤¤¤¯¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡DeNA¤Ï8Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î»î¹ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë2¡Ý12¤ÇÂçÇÔ¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ë18°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¼é¤ê¤Ç¤Î¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½é²óÆó»àËþÎÝ¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¾ìÌÌ¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£MC¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤¿¸å¤Î½éµå¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç»³ËÜ¤¬¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤«¤é¤¤¤¯¤Î¤Ï´í¸±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¿§¡¹¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡Ã«ÈË»á¤â¡ÖËÍ¤â½éµå¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ÎÆþ¤êÊý¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù