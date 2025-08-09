島根県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキング！ 2位「松江しんじ湖温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月29日〜8月1日の期間、全国10〜70代の男女228人を対象に、「夏に行きたい穴場温泉地（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、島根県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「湖面を渡る夕陽の帯を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせるから」（40代女性／福岡県）、「宍道湖の眺望が美しく、小泉八雲が愛したそうなので行ってみたい」（60代女性／滋賀県）、「出雲大社までのアクセスも良く、足湯も楽しむことができるスポットだと思います」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
夏は川沿いの温泉街で涼を感じながらの散策も楽しめ、足湯スポットなど、風情あふれる景観も魅力の1つ。パワースポット巡りと併せて訪れる人も多い人気の温泉地です。
回答者からは「温泉街の景色が綺麗だから。日が沈んだ後、宿の灯りの中を散策したい」（20代男性／岡山県）、「歴史ある温泉にゆっくり癒されたいのと、温泉街にある足湯も堪能できるから」（20代男性／京都府）、「日本最古の湯とも言われる名湯だから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
その中から、島根県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：松江しんじ湖温泉／53票宍道湖を望む松江しんじ湖温泉は、湖畔の絶景を楽しめる温泉地として人気です。しじみ漁で有名な宍道湖の美しい夕日を眺めながら、源泉かけ流しの湯に浸かれるのが大きな魅力。周辺には城下町・松江の街歩きや観光スポットも充実しており、観光と癒やしを両立できる温泉地です。
1位：玉造温泉／89票“美肌の湯”として知られる玉造温泉は、古代からの歴史を誇る名湯で、『出雲国風土記』にも記された由緒ある温泉です。泉質は泉質は硫酸塩泉と塩化物泉で、肌の保湿・美白効果が期待され、多くの女性に支持されています。
夏は川沿いの温泉街で涼を感じながらの散策も楽しめ、足湯スポットなど、風情あふれる景観も魅力の1つ。パワースポット巡りと併せて訪れる人も多い人気の温泉地です。
回答者からは「温泉街の景色が綺麗だから。日が沈んだ後、宿の灯りの中を散策したい」（20代男性／岡山県）、「歴史ある温泉にゆっくり癒されたいのと、温泉街にある足湯も堪能できるから」（20代男性／京都府）、「日本最古の湯とも言われる名湯だから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)