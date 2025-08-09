福岡管区気象台は9日午前5時53分、大雨と落雷および突風に関する福岡県気象情報第8号を発表した。福岡県では、10日未明から11日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれ。

［気象概況］九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込み。このため、福岡県では9日朝から11日にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降るおそれがある。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもある。





［雨の予想］10日に予想される1時間降水量は多い所で、県内全域50。9日6時から10日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、県内全域150。その後、10日6時から11日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、福岡、北九州、筑豊地方で150、筑後地方で200。その後、11日6時から12日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、県内全域80。［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。

福岡管区気象台は9日午前5時3分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞「大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報」を発表。10日にかけて、前線が九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込み。このため、10日から12日ごろにかけて大雨となるおそれがあります。



＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨［中］9日朝から:筑後地方▽9日昼過ぎから:福岡地方、筑豊地方、北九州地方▽12日:全域▽大雨［高］10日から11日にかけて:全域