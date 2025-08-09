ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少

ＩＭＭ通貨先物８月５日主要国通貨 円の買い越し減少

円 82006枚の買い越し 7237枚の買い越し減

ユーロ 115959枚の買い越し 7400枚の買い越し減

ポンド 33303枚の売り越し 21275枚の売り越し増

スイスフラン 27377枚の売り越し 3343枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 7030枚の売り越し 2874枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ８月５日主要国通貨 円の売り越し減少

円 29308枚の売り越し 1972枚の売り越し減

ユーロ 9714枚の買い越し 4990枚の買い越し増

ポンド 37269枚の買い越し 8141枚の買い越し減

スイスフラン 3239枚の売り越し 1654枚の売り越し増

