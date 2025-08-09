ＩＭＭ通貨先物８月５日主要国通貨　円の買い越し減少
円　82006枚の買い越し 7237枚の買い越し減
ユーロ　115959枚の買い越し 7400枚の買い越し減
ポンド　33303枚の売り越し 21275枚の売り越し増
スイスフラン　27377枚の売り越し 3343枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　7030枚の売り越し 2874枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ８月５日主要国通貨　円の売り越し減少
円　29308枚の売り越し 1972枚の売り越し減
ユーロ　9714枚の買い越し 4990枚の買い越し増
ポンド　37269枚の買い越し 8141枚の買い越し減
スイスフラン　3239枚の売り越し 1654枚の売り越し増