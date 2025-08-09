40歳・あいのり桃、矯正開始2ヶ月で驚きの変化「きれいな歯並び」「並んできたね！」
恋愛バラエティー番組『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が8日、自身のブログを更新。40歳から始めた歯列矯正の経過と、育児中ならではの思わぬ“悩み”についてつづった。
【写真】歯並びドアップ！「矯正生活、順調」と報告した桃
ブログでは「矯正生活、順調です！！！」と明るく報告。「ちゃんとサボらず毎日つけてるの、私にしては偉すぎる！！！（ほめて！ほめて！）」と、自身の努力をユーモアを交えて表現し、歯並びの写真を公開。「並んできた！！！」と喜びをつづった。
さらに、「すくなくとも、歯と歯がぶつかり合って、押し合って、痛い、気持ち悪いってことがなくなっただけでも、本当にやって良かっ…！！！！」といい、2ヶ月という短期間ながらも効果を実感している様子をつづった。
一方で、「ただ…元々悪い滑舌が、つけてる時はさらに悪くなりすぎてて、絵本読んでる時に子供達に正しい発音を教えられないのがもどかしい…。」と、息子たちに絵本を読んでいる様子とともに矯正器具が“壁”になっていることも明かした。
最後には「【おまけ】」として、体の右半身の激痛に襲われたことも報告。「寝違えたのか、体の右半身が激痛で、たろにマッサージしてもらってます。ありがとう。笑」と、マッサージ器を手にした4歳の長男の写真を添えながら、微笑ましい親子のやりとりも披露し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「えらすぎるー！！すごい」「きれいな歯並び」「頑張ってください」「いいなあ」「歯が並んできたね！」「がんばれー」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男“たろ”くん、22年5月5日に第2子次男“じろ”くんを出産した。
