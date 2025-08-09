彼のちょっとズレたポジティブ思考に、思わずイライラ……。あなたの周りにもそんな人、いませんか？ 今回は、そんな「食い尽くし系」の旦那さんを持つ女性の話をご紹介いたします。

「食い尽くし系」旦那のポジティブ勘違い

「結婚してすぐのこと。夫はとても食いしん坊で、私が作った料理もすごい勢いで平らげていました。私はゆっくり食べたい派だったので、最初は気になっていたものの「まぁ、たくさん食べてくれるのは良いことなのかな」と大目に見ていました。

でもある日、私が食べようとしていた分まで夫が食べてしまい、さすがに「ちょっと待って！」と怒りました。その日の私は、実は少し体調が悪くてイライラしていたのですが、その後もイライラが続いたある日、もしや……と思い妊娠検査薬を試してみると、なんと陽性！ そのことを夫に伝えると、「やっぱりなー！」と大喜び。「最近、俺が食べると怒るだろ？」「たくさん食べようとする本能のせいでイライラしていたのかもな！」と、なぜかドヤ顔で言ってきたんです。いやいや、それ、あなたが全部食べちゃうからですよ……。自分の食い尽くし癖を棚に上げて、まさかのポジティブ思考に……。イラっとしましたが、もう何も言えませんでした」（体験者：30代・女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ 彼のポジティブ思考に救われることもありますが、今回のケースはちょっと違いましたね。自分の行動を顧みないまま都合のいい解釈をしてしまうのは、なんだかモヤモヤするもの。でも、妊娠という素敵なニュースで、そんなイライラも吹き飛んでくれるといいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。