京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
【女子旅プレス＝2025/08/09】京都府・南丹市のASOBIYUKU 京都るり渓温泉内に、新たな宿泊エリアとして「ASOBIYUKU VILLA（アソビユク ヴィラ）」が、2026年2月27日にオープンする。
京阪神から約1時間の場所にある「ASOBIYUKU VILLA」は、合計29棟から成るプライベート温泉付きの一棟貸切ヴィラ施設。
高天井で広々とした部屋では、自然を眺めながらゆったりと寛ぐことができ、一棟ごとにしつらえた天然温泉や、テラスでのディナーなど、大自然に囲まれたプライベート空間を存分に楽しめる。
部屋タイプは、セミダブルベッドを2台設置したヴィラツインと、バンクベッドを2台設置したヴィラバンク、愛犬も2頭まで一緒に泊まれるドッグラン付きのヴィラドッグの3タイプ。定員はタイプによって4〜5名まで宿泊可能だ。
また、各ヴィラのテラスでは、高原の風を感じながらディナーを食べたり、愛犬と遊んだり、思い思いのひとときを過ごすことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所： 京都府南丹市園部町大河内広谷1-14
電話：0771-65-5001
ASOBIYUKU VILLA（合計29棟）
ヴィラツイン（定員４名）：20室
ヴィラバンク（定員５名）：7室
ヴィラドッグ（定員４名＋犬2頭まで）：2室
【Not Sponsored 記事】
