マーク・ウォールバーグが妻で元モデルのレア・ダーラムと結婚16年をお祝い！
映画『テッド』や『トランスフォーマー』シリーズのマーク・ウォールバーグが、現地時間8月1日、妻で元モデルのレア・ダーラムと結婚16年を迎え、お互いにインスタグラムでスウィートなメッセージを公開した。
【動画】マークとレアの仲睦まじい姿
マークはインスタグラムにて、ピンクのビキニ姿のレアと肩を組んでポーズを取るツーショットを公開し、ハートの絵文字とともに「記念日おめでとう」とメッセージを公開。またレアも、ボートの操縦席で撮影したツーショットをシェアし、「ベイビー、記念日おめでとう。交際から24年、結婚して16年。永遠に愛してる」と綴った。
マークとレアは8年の交際を経て、2009年に米カリフォルニア州ビバリーヒルズで結婚式を挙げた。21歳の長女エラを筆頭に、19歳のマイケル、16歳のブレンダン、15歳のグレースという4人の子供が誕生している。
先月47歳の誕生日を迎えたレアは、インスタグラムにてパーティーの様子やマークとのツーショット、家族写真、プレゼントとみられるダチョウ革のケリーバッグをシェア。「素敵な誕生日をセッティングしてくれた私の美しい家族に感謝。書ききれないけれど、皆のことを愛しています・いくぞ47！」と綴っていた。
なお、マークの結婚記念日投稿には、レアから「ベイビー、愛している」、ミシェル・モナハンから炎の絵文字、マリオ・ロペスから「記念日おめでとう」と反応が。ファンからも「素晴らしいカップルに記念日のお祝いを贈ります」「記念日おめでとう！」「奥さんゴージャス！」「美しい奥さんですね。神のご加護を」などとコメントが寄せられている。
引用：「Mark Wahlberg」インスタグラム（＠markwahlberg）
「Rhea Durham」インスタグラム（＠byrheawahlberg）
