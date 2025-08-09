8月8日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。第46回ABCお笑いグランプリで準優勝した若手芸人が放送コードギリギリまで攻めた漫才を披露し、下ネタ嫌いの美人グラドルが「何が面白い？」と辛辣コメントを放った。

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

今回は実力派芸人たちが集合し、“今の時代には受け入れられない渾身のネタ”を披露。サスペンダーズは「某人気テーマパーク」というネタで下ネタを連発し、満場一致で「ナシ」のジャッジを受けた。狩野は「干されるよマジで」と呆れ顔でコメント。下ネタが極度に苦手な賀村は「途中から苦笑いで顔が固定された」と苦痛を訴えた。

賀村はその後、家族チャーハンの漫才にも拒否反応。運命的でロマンチックな出会いを果たした2人が今は…というネタの中には「2人で日高屋とか行く」というフレーズが登場した。

賀村は冷めた目で漫才を鑑賞し、当然「ナシ」のジャッジ。「なんかわかんなかったです。日高屋のくだりがなんか…どういうことなんだろう」「言葉がアレなんですけど、何が面白い？」と首をかしげ、家族チャーハンは「『おもろない』は言われる筋合いないから！」と反発した。

番組のエンディングで賀村は「一番最後にいたっては、本当に分からなかったです（笑）」と改めてバッサリ。「なんなんだよ！」と芸人たちからツッコミを受けた。