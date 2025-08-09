週間ランキング【約定回数 増加率】 (8月8日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ 164倍 (12,438) 248 ( +112.0 ) 人工知能関連
２. <8995> 誠建設 東証Ｓ 98.3倍 ( 295) 871 ( +31.6 )
３. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ 73.7倍 ( 7,447) 1207 ( -10.2 ) 仮想通貨関連
４. <3195> ジェネパ 東証Ｇ 65.3倍 ( 5,029) 553 ( +3.4 )
５. <3908> コラボス 東証Ｇ 62.3倍 ( 1,308) 347 ( +6.4 ) 人工知能関連
６. <5247> ＢＴＭ 東証Ｇ 61.2倍 ( 1,958) 1336 ( +81.8 ) 人工知能関連
７. <4937> ワクー 東証Ｇ 59.9倍 ( 1,438) 1122 ( +2.9 )
８. <3670> 協立情報通信 東証Ｓ 55.4倍 ( 443) 3050 ( +53.3 )
９. <7571> ヤマノＨＤ 東証Ｓ 43.8倍 ( 5,168) 143 ( +38.8 )
10. <9330> 揚羽 東証Ｇ 42.0倍 ( 840) 1205 ( +49.3 ) 人工知能関連
11. <3690> イルグルム 東証Ｇ 34.6倍 ( 692) 640 ( +17.9 ) 人工知能関連
12. <3776> ＢＢタワー 東証Ｓ 33.2倍 ( 2,757) 165 ( +9.3 ) データセンター関連
13. <9980> ＭＲＫＨＬＤ 東証Ｓ 26.7倍 ( 1,150) 105 ( +16.7 )
14. <4512> わかもと 東証Ｓ 20.8倍 ( 1,703) 306 ( +3.0 )
15. <5940> 不二サッシ 東証Ｓ 20.7倍 ( 1,015) 780 ( +8.2 )
16. <4657> 環境管理 東証Ｓ 20.3倍 ( 243) 433 ( +4.8 )
17. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ 19.2倍 ( 288) 476 ( +2.1 ) サイバーセキュリティ関連
18. <4464> ソフト９９ 東証Ｓ 16.0倍 ( 351) 2470 ( +52.7 ) 半導体製造装置関連
19. <2345> クシム 東証Ｓ 15.7倍 ( 1,885) 252 ( +21.2 ) 仮想通貨関連
20. <4558> 中京医薬 東証Ｓ 15.4倍 ( 216) 206 ( +1.0 )
21. <3077> ホリイフード 東証Ｓ 14.6倍 ( 248) 378 ( +16.0 )
22. <3185> 夢展望 東証Ｇ 14.5倍 ( 828) 154 ( +9.2 )
23. <6402> 兼松エンジ 東証Ｓ 14.1倍 ( 267) 1494 ( +23.5 ) 下水道関連
24. <7372> デコルテＨＤ 東証Ｇ 13.8倍 ( 360) 410 ( +21.7 )
25. <6894> パルステック 東証Ｓ 13.3倍 ( 93) 1908 ( +2.0 )
26. <5884> クラダシ 東証Ｇ 11.5倍 ( 852) 525 ( +19.3 )
27. <9476> 中央経済ＨＤ 東証Ｓ 11.4倍 ( 103) 592 ( -3.7 )
28. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 11.4倍 ( 125) 546 ( +4.4 )
29. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ 11.2倍 ( 742) 213 ( +301.9 )
30. <7089> フォースタ 東証Ｇ 11.2倍 ( 391) 2015 ( +29.2 )
31. <2813> 和弘食品 東証Ｓ 11.1倍 ( 100) 3245 ( -14.5 )
32. <5984> 兼房 東証Ｓ 10.6倍 ( 159) 665 ( -0.9 )
33. <1711> ＳＤＳＨＤ 東証Ｓ 10.4倍 ( 480) 296 ( +24.9 )
34. <6325> タカキタ 東証Ｓ 10.0倍 ( 340) 415 ( +8.9 )
35. <6853> 共和電 東証Ｓ 9.5倍 ( 562) 650 ( +19.3 )
36. <9257> ＹＣＰ 東証Ｇ 9.3倍 ( 158) 835 ( +20.8 )
37. <2173> 博展 東証Ｇ 9.2倍 ( 413) 628 ( +12.1 ) 人工知能関連
38. <5729> 日精鉱 東証Ｓ 8.9倍 ( 782) 10560 ( +41.9 )
39. <7363> ベビカレ 東証Ｇ 8.3倍 ( 149) 1725 ( +11.1 )
40. <3020> アプライド 東証Ｓ 8.0倍 ( 64) 3440 ( +1.2 )
41. <3447> 信和 東証Ｓ 7.8倍 ( 508) 840 ( +6.7 )
42. <9704> アゴーラＨＧ 東証Ｓ 7.7倍 ( 1,157) 72 ( +14.3 )
43. <1743> コーアツ工業 東証Ｓ 7.4倍 ( 126) 1852 ( +11.7 ) 国土強靱化関連
44. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ 7.4倍 ( 815) 330 ( +9.6 ) 電気自動車関連
45. <3565> アセンテック 東証Ｓ 6.7倍 ( 2,412) 1826 ( +9.1 ) 人工知能関連
46. <4012> アクシス 東証Ｓ 6.7倍 ( 248) 1511 ( -9.3 ) 人工知能関連
47. <7120> ＳＨＩＮＫＯ 東証Ｓ 6.7倍 ( 60) 2187 ( -7.4 )
48. <4319> ＴＡＣ 東証Ｓ 6.6倍 ( 145) 348 ( +48.7 )
49. <4019> スタメン 東証Ｇ 6.6倍 ( 249) 1182 ( +7.5 )
50. <7208> カネミツ 東証Ｓ 6.3倍 ( 100) 906 ( +1.5 ) 電気自動車関連
株探ニュース