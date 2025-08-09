　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ　　164倍 (12,438) 　　248　( +112.0 )　 人工知能関連
２. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ 　98.3倍 ( 　295) 　　871　( +31.6 )　
３. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ 　73.7倍 ( 7,447)　　1207　( -10.2 )　 仮想通貨関連
４. <3195> ジェネパ　　　東証Ｇ 　65.3倍 ( 5,029) 　　553　(　+3.4 )　
５. <3908> コラボス　　　東証Ｇ 　62.3倍 ( 1,308) 　　347　(　+6.4 )　 人工知能関連
６. <5247> ＢＴＭ　　　　東証Ｇ 　61.2倍 ( 1,958)　　1336　( +81.8 )　 人工知能関連
７. <4937> ワクー　　　　東証Ｇ 　59.9倍 ( 1,438)　　1122　(　+2.9 )　
８. <3670> 協立情報通信　東証Ｓ 　55.4倍 ( 　443)　　3050　( +53.3 )　
９. <7571> ヤマノＨＤ　　東証Ｓ 　43.8倍 ( 5,168) 　　143　( +38.8 )　
10. <9330> 揚羽　　　　　東証Ｇ 　42.0倍 ( 　840)　　1205　( +49.3 )　 人工知能関連
11. <3690> イルグルム　　東証Ｇ 　34.6倍 ( 　692) 　　640　( +17.9 )　 人工知能関連
12. <3776> ＢＢタワー　　東証Ｓ 　33.2倍 ( 2,757) 　　165　(　+9.3 )　 データセンター関連
13. <9980> ＭＲＫＨＬＤ　東証Ｓ 　26.7倍 ( 1,150) 　　105　( +16.7 )　
14. <4512> わかもと　　　東証Ｓ 　20.8倍 ( 1,703) 　　306　(　+3.0 )　
15. <5940> 不二サッシ　　東証Ｓ 　20.7倍 ( 1,015) 　　780　(　+8.2 )　
16. <4657> 環境管理　　　東証Ｓ 　20.3倍 ( 　243) 　　433　(　+4.8 )　
17. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ 　19.2倍 ( 　288) 　　476　(　+2.1 )　 サイバーセキュリティ関連
18. <4464> ソフト９９　　東証Ｓ 　16.0倍 ( 　351)　　2470　( +52.7 )　 半導体製造装置関連
19. <2345> クシム　　　　東証Ｓ 　15.7倍 ( 1,885) 　　252　( +21.2 )　 仮想通貨関連
20. <4558> 中京医薬　　　東証Ｓ 　15.4倍 ( 　216) 　　206　(　+1.0 )　
21. <3077> ホリイフード　東証Ｓ 　14.6倍 ( 　248) 　　378　( +16.0 )　
22. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ 　14.5倍 ( 　828) 　　154　(　+9.2 )　
23. <6402> 兼松エンジ　　東証Ｓ 　14.1倍 ( 　267)　　1494　( +23.5 )　 下水道関連
24. <7372> デコルテＨＤ　東証Ｇ 　13.8倍 ( 　360) 　　410　( +21.7 )　
25. <6894> パルステック　東証Ｓ 　13.3倍 (　　93)　　1908　(　+2.0 )　
26. <5884> クラダシ　　　東証Ｇ 　11.5倍 ( 　852) 　　525　( +19.3 )　
27. <9476> 中央経済ＨＤ　東証Ｓ 　11.4倍 ( 　103) 　　592　(　-3.7 )　
28. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ 　11.4倍 ( 　125) 　　546　(　+4.4 )　
29. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ 　11.2倍 ( 　742) 　　213　( +301.9 )　
30. <7089> フォースタ　　東証Ｇ 　11.2倍 ( 　391)　　2015　( +29.2 )　
31. <2813> 和弘食品　　　東証Ｓ 　11.1倍 ( 　100)　　3245　( -14.5 )　
32. <5984> 兼房　　　　　東証Ｓ 　10.6倍 ( 　159) 　　665　(　-0.9 )　
33. <1711> ＳＤＳＨＤ　　東証Ｓ 　10.4倍 ( 　480) 　　296　( +24.9 )　
34. <6325> タカキタ　　　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　340) 　　415　(　+8.9 )　
35. <6853> 共和電　　　　東証Ｓ　　9.5倍 ( 　562) 　　650　( +19.3 )　
36. <9257> ＹＣＰ　　　　東証Ｇ　　9.3倍 ( 　158) 　　835　( +20.8 )　
37. <2173> 博展　　　　　東証Ｇ　　9.2倍 ( 　413) 　　628　( +12.1 )　 人工知能関連
38. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ　　8.9倍 ( 　782) 　10560　( +41.9 )　
39. <7363> ベビカレ　　　東証Ｇ　　8.3倍 ( 　149)　　1725　( +11.1 )　
40. <3020> アプライド　　東証Ｓ　　8.0倍 (　　64)　　3440　(　+1.2 )　
41. <3447> 信和　　　　　東証Ｓ　　7.8倍 ( 　508) 　　840　(　+6.7 )　
42. <9704> アゴーラＨＧ　東証Ｓ　　7.7倍 ( 1,157)　　　72　( +14.3 )　
43. <1743> コーアツ工業　東証Ｓ　　7.4倍 ( 　126)　　1852　( +11.7 )　 国土強靱化関連
44. <4169> エネチェンジ　東証Ｇ　　7.4倍 ( 　815) 　　330　(　+9.6 )　 電気自動車関連
45. <3565> アセンテック　東証Ｓ　　6.7倍 ( 2,412)　　1826　(　+9.1 )　 人工知能関連
46. <4012> アクシス　　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 　248)　　1511　(　-9.3 )　 人工知能関連
47. <7120> ＳＨＩＮＫＯ　東証Ｓ　　6.7倍 (　　60)　　2187　(　-7.4 )　
48. <4319> ＴＡＣ　　　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　145) 　　348　( +48.7 )　
49. <4019> スタメン　　　東証Ｇ　　6.6倍 ( 　249)　　1182　(　+7.5 )　
50. <7208> カネミツ　　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 　100) 　　906　(　+1.5 )　 電気自動車関連

株探ニュース