　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※8月8日終値の8月1日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　30 業種　　値下がり：　 3 業種
　　　東証プライム：1620銘柄　　値上がり：1181 銘柄　　値下がり： 419 銘柄　　変わらず他：　20 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. その他製品(0269)　　 +9.10 　任天堂 <7974> 、フジシール <7864> 、三井松島ＨＤ <1518>
２. 不動産業(0282)　　　 +6.84 　宮越ＨＤ <6620> 、ＡＤＷＧ <2982> 、三井不 <8801>
３. 電気・ガス(0270)　　 +5.78 　東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509> 、レノバ <9519>
４. 精密機器(0268)　　　 +5.62 　東京計器 <7721> 、ＨＯＹＡ <7741> 、シード <7743>
５. 金属製品(0264)　　　 +4.58 　三和ＨＤ <5929> 、洋缶ＨＤ <5901> 、文化シヤタ <5930>
６. 情報・通信業(0275)　 +4.49 　ＷＯＷＯＷ <4839> 、ＳＢＧ <9984> 、ボードルア <4413>
７. ゴム製品(0260)　　　 +4.47 　ＴＯＹＯ <5105> 、ブリヂストン <5108> 、住友理工 <5191>
８. 陸運業(0271)　　　　 +4.46 　西武ＨＤ <9024> 、ヤマトＨＤ <9064> 、サカイ引越 <9039>
９. その他金融業(0281)　 +4.41 　ジェイリース <7187> 、ネットプロ <7383> 、オリックス <8591>
10. 非鉄金属(0263)　　　 +4.35 　ＪＸ金属 <5016> 、平河ヒューテ <5821> 、アーレスティ <5852>
11. 水産・農林業(0251)　 +4.08 　ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377>
12. 建設業(0253)　　　　 +4.02 　ダイダン <1980> 、東洋エンジ <6330> 、新日本空調 <1952>
13. 空運業(0273)　　　　 +3.90 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
14. 石油・石炭(0259)　　 +3.73 　ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019>
15. 証券・商品(0279)　　 +3.69 　ＳＢＩ <8473> 、ＦＰＧ <7148> 、ＪＩＡ <7172>
16. 卸売業(0276)　　　　 +3.55 　八洲電機 <3153> 、東京産 <8070> 、加賀電子 <8154>
17. 鉱業(0252)　　　　　 +3.45 　Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
18. 倉庫・運輸(0274)　　 +2.92 　三井倉ＨＤ <9302> 、エーアイテイ <9381> 、安田倉 <9324>
19. 機械(0265)　　　　　 +2.82 　オルガノ <6368> 、井関農 <6310> 、ＮＴＮ <6472>
20. 鉄鋼(0262)　　　　　 +2.55 　淀川鋼 <5451> 、愛知鋼 <5482> 、大和工 <5444>
21. 化学(0257)　　　　　 +2.48 　日本化 <4092> 、日農薬 <4997> 、高砂香 <4914>
22. 食料品(0254)　　　　 +2.30 　養命酒 <2540> 、コカＢＪＨ <2579> 、山パン <2212>
23. ガラス・土石(0261)　 +2.09 　日ヒュム <5262> 、黒崎播磨 <5352> 、板硝子 <5202>
24. 小売業(0277)　　　　 +2.09 　インターメス <262A> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、バローＨＤ <9956>
25. パルプ・紙(0256)　　 +2.01 　特種東海 <3708> 、王子ＨＤ <3861> 、トーモク <3946>
26. 輸送用機器(0267)　　 +1.80 　ティラド <7236> 、愛三工 <7283> 、トピー <7231>
27. 保険業(0280)　　　　 +1.80 　Ａクリエイト <8798> 、ＳＯＭＰＯ <8630> 、ライフネット <7157>
28. 電気機器(0266)　　　 +1.49 　ダイヘン <6622> 、ウシオ電 <6925> 、ＧＳユアサ <6674>
29. 銀行業(0278)　　　　 +1.20 　いよぎんＨＤ <5830> 、富山第一銀 <7184> 、楽天銀 <5838>
30. 海運業(0272)　　　　 +0.28 　川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>
31. サービス業(0283)　　 -1.05 　アドウェイズ <2489> 、チャームケア <6062> 、シグマクシス <6088>
32. 医薬品(0258)　　　　 -1.74 　中外薬 <4519> 、東和薬品 <4553> 、参天薬 <4536>
33. 繊維製品(0255)　　　 -3.47 　東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

