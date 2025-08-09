

●今週の業種別騰落率ランキング



※8月8日終値の8月1日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 30 業種 値下がり： 3 業種

東証プライム：1620銘柄 値上がり：1181 銘柄 値下がり： 419 銘柄 変わらず他： 20 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. その他製品(0269) +9.10 任天堂 <7974> 、フジシール <7864> 、三井松島ＨＤ <1518>

２. 不動産業(0282) +6.84 宮越ＨＤ <6620> 、ＡＤＷＧ <2982> 、三井不 <8801>

３. 電気・ガス(0270) +5.78 東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509> 、レノバ <9519>

４. 精密機器(0268) +5.62 東京計器 <7721> 、ＨＯＹＡ <7741> 、シード <7743>

５. 金属製品(0264) +4.58 三和ＨＤ <5929> 、洋缶ＨＤ <5901> 、文化シヤタ <5930>

６. 情報・通信業(0275) +4.49 ＷＯＷＯＷ <4839> 、ＳＢＧ <9984> 、ボードルア <4413>

７. ゴム製品(0260) +4.47 ＴＯＹＯ <5105> 、ブリヂストン <5108> 、住友理工 <5191>

８. 陸運業(0271) +4.46 西武ＨＤ <9024> 、ヤマトＨＤ <9064> 、サカイ引越 <9039>

９. その他金融業(0281) +4.41 ジェイリース <7187> 、ネットプロ <7383> 、オリックス <8591>

10. 非鉄金属(0263) +4.35 ＪＸ金属 <5016> 、平河ヒューテ <5821> 、アーレスティ <5852>

11. 水産・農林業(0251) +4.08 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377>

12. 建設業(0253) +4.02 ダイダン <1980> 、東洋エンジ <6330> 、新日本空調 <1952>

13. 空運業(0273) +3.90 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

14. 石油・石炭(0259) +3.73 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019>

15. 証券・商品(0279) +3.69 ＳＢＩ <8473> 、ＦＰＧ <7148> 、ＪＩＡ <7172>

16. 卸売業(0276) +3.55 八洲電機 <3153> 、東京産 <8070> 、加賀電子 <8154>

17. 鉱業(0252) +3.45 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>

18. 倉庫・運輸(0274) +2.92 三井倉ＨＤ <9302> 、エーアイテイ <9381> 、安田倉 <9324>

19. 機械(0265) +2.82 オルガノ <6368> 、井関農 <6310> 、ＮＴＮ <6472>

20. 鉄鋼(0262) +2.55 淀川鋼 <5451> 、愛知鋼 <5482> 、大和工 <5444>

21. 化学(0257) +2.48 日本化 <4092> 、日農薬 <4997> 、高砂香 <4914>

22. 食料品(0254) +2.30 養命酒 <2540> 、コカＢＪＨ <2579> 、山パン <2212>

23. ガラス・土石(0261) +2.09 日ヒュム <5262> 、黒崎播磨 <5352> 、板硝子 <5202>

24. 小売業(0277) +2.09 インターメス <262A> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、バローＨＤ <9956>

25. パルプ・紙(0256) +2.01 特種東海 <3708> 、王子ＨＤ <3861> 、トーモク <3946>

26. 輸送用機器(0267) +1.80 ティラド <7236> 、愛三工 <7283> 、トピー <7231>

27. 保険業(0280) +1.80 Ａクリエイト <8798> 、ＳＯＭＰＯ <8630> 、ライフネット <7157>

28. 電気機器(0266) +1.49 ダイヘン <6622> 、ウシオ電 <6925> 、ＧＳユアサ <6674>

29. 銀行業(0278) +1.20 いよぎんＨＤ <5830> 、富山第一銀 <7184> 、楽天銀 <5838>

30. 海運業(0272) +0.28 川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>

31. サービス業(0283) -1.05 アドウェイズ <2489> 、チャームケア <6062> 、シグマクシス <6088>

32. 医薬品(0258) -1.74 中外薬 <4519> 、東和薬品 <4553> 、参天薬 <4536>

33. 繊維製品(0255) -3.47 東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

