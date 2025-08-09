週間ランキング【値下がり率】 (8月8日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※8月8日終値の8月1日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3814> アルファクス 東証Ｇ -59.4 102 東証が９月６日付での上場廃止を決定
２. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -41.2 1270 4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地
３. <260A> オルツ 東証Ｇ -31.8 15 東証が上場廃止を決定
４. <9878> セキド 東証Ｓ -25.3 695
５. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ -24.7 226
６. <6965> ホトニクス 東証Ｐ -18.2 1534.5 今期営業利益４４％減へ
７. <3773> ＡＭＩ 東証Ｇ -17.7 969 4-6月期(1Q)経常は27％減益で着地
８. <6869> シスメックス 東証Ｐ -17.5 2045.5 日本・中国売上高が軟調で４～９月期下方修正
９. <7901> マツモト 東証Ｓ -17.5 1293
10. <2489> アドウェイズ 東証Ｐ -17.2 293 国内エージェンシー事業悪化で上期業績は営業赤字に転落
11. <4519> 中外薬 東証Ｐ -17.0 6092 経口肥満症治療薬の結果受け米イーライリリーが大幅安
12. <2813> 和弘食品 東証Ｓ -14.5 3245 4-6月期(1Q)経常は39％減益で着地
13. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN -14.4 1423
14. <4414> フレクト 東証Ｇ -14.3 1777 4-6月期(1Q)経常は34％減益で着地
15. <7564> ワークマン 東証Ｓ -14.3 5700 ７月既存店売上高は５カ月連続前年上回るも伸び率鈍化を嫌気
16. <5310> 東洋炭素 東証Ｐ -14.2 4125 今期営業利益３９％減へ下方修正
17. <6638> ミマキエンジ 東証Ｐ -14.2 1879 4-6月期(1Q)経常は6％減益で着地
18. <6062> チャームケア 東証Ｐ -14.2 1150
19. <3110> 日東紡 東証Ｐ -14.2 5580 為替差損響く
20. <3664> モブキャスト 東証Ｇ -14.1 55
21. <3137> ファンデリー 東証Ｇ -14.0 441
22. <6370> 栗田工 東証Ｐ -13.8 5114 第1四半期の低進捗をマイナス視の動き先行
23. <2743> ピクセル 東証Ｓ -13.6 108 データセンター関連
24. <9241> ＦＬネット 東証Ｇ -13.5 2825 人工知能関連
25. <6800> ヨコオ 東証Ｐ -13.4 1384 ４～６月期営業利益３１％減
26. <6324> ハーモニック 東証Ｓ -13.4 2530 半導体製造装置関連
27. <4597> ソレイジア 東証Ｇ -13.3 39
28. <7826> フルヤ金属 東証Ｐ -12.6 2254 前期経常が一転減益で下振れ着地・今期は25％減益、36円減配へ
29. <3695> ＧＭＯリＡＩ 東証Ｇ -12.6 2360 非開示だった今期経常は30％減益、未定だった配当は80.26円減配
30. <7729> 東京精 東証Ｐ -12.6 8255 第1四半期は市場予想を下振れ着地へ
31. <6103> オークマ 東証Ｐ -12.5 3640 工作機械需要伸び悩み４～６月期営業減益
32. <4689> ラインヤフー 東証Ｐ -12.5 491.1 ４～６月期営業減益
33. <4553> 東和薬品 東証Ｐ -12.5 2946 デリバティブ評価損で４～６月期純利益５４％減
34. <3409> 北紡 東証Ｓ -12.3 206
35. <9399> ビート 東証Ｓ -12.3 1158 仮想通貨関連
36. <9158> シーユーシー 東証Ｇ -11.7 1063 4-6月期(1Q)最終は78％減益で着地
37. <1783> ファンタジス 東証Ｓ -11.5 54 電気自動車関連
38. <5805> ＳＷＣＣ 東証Ｐ -11.4 7920 データセンター関連
39. <7595> アルゴグラフ 東証Ｐ -11.4 4750 ４～６月期減収減益で失望売り
40. <3405> クラレ 東証Ｐ -11.4 1670 今期下方修正を嫌気
41. <4536> 参天薬 東証Ｐ -11.3 1483 4-6月期(1Q)最終は45％減益で着地
42. <149A> シンカ 東証Ｇ -11.3 874
43. <6588> 東芝テック 東証Ｐ -11.3 2764 米関税影響で今期営業利益４１％減へ
44. <3672> オルトＰ 東証Ｓ -11.3 71
45. <4935> リベルタ 東証Ｓ -10.9 3070 上期経常は赤字拡大で下振れ着地
46. <175A> ウィルスマ 東証Ｇ -10.8 1068 人工知能関連
47. <8698> マネックスＧ 東証Ｐ -10.8 704 4-6月期(1Q)最終は25％減益で着地
48. <6088> シグマクシス 東証Ｐ -10.7 1093 人工知能関連
49. <2926> 篠崎屋 東証Ｓ -10.5 111
50. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ -10.2 1207 仮想通貨関連
