　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※8月8日終値の8月1日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3814> アルファクス　東証Ｇ　　-59.4 　　102　 東証が９月６日付での上場廃止を決定
２. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-41.2　　1270　 4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地
３. <260A> オルツ　　　　東証Ｇ　　-31.8　　　15　 東証が上場廃止を決定
４. <9878> セキド　　　　東証Ｓ　　-25.3 　　695　
５. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ　　-24.7 　　226　
６. <6965> ホトニクス　　東証Ｐ　　-18.2　1534.5　 今期営業利益４４％減へ
７. <3773> ＡＭＩ　　　　東証Ｇ　　-17.7 　　969　 4-6月期(1Q)経常は27％減益で着地
８. <6869> シスメックス　東証Ｐ　　-17.5　2045.5　 日本・中国売上高が軟調で４～９月期下方修正
９. <7901> マツモト　　　東証Ｓ　　-17.5　　1293　
10. <2489> アドウェイズ　東証Ｐ　　-17.2 　　293　 国内エージェンシー事業悪化で上期業績は営業赤字に転落
11. <4519> 中外薬　　　　東証Ｐ　　-17.0　　6092　 経口肥満症治療薬の結果受け米イーライリリーが大幅安
12. <2813> 和弘食品　　　東証Ｓ　　-14.5　　3245　 4-6月期(1Q)経常は39％減益で着地
13. <2038> 原油先Ｗブル　東証EN　　-14.4　　1423　
14. <4414> フレクト　　　東証Ｇ　　-14.3　　1777　 4-6月期(1Q)経常は34％減益で着地
15. <7564> ワークマン　　東証Ｓ　　-14.3　　5700　 ７月既存店売上高は５カ月連続前年上回るも伸び率鈍化を嫌気
16. <5310> 東洋炭素　　　東証Ｐ　　-14.2　　4125　 今期営業利益３９％減へ下方修正
17. <6638> ミマキエンジ　東証Ｐ　　-14.2　　1879　 4-6月期(1Q)経常は6％減益で着地
18. <6062> チャームケア　東証Ｐ　　-14.2　　1150　
19. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ　　-14.2　　5580　 為替差損響く
20. <3664> モブキャスト　東証Ｇ　　-14.1　　　55　
21. <3137> ファンデリー　東証Ｇ　　-14.0 　　441　
22. <6370> 栗田工　　　　東証Ｐ　　-13.8　　5114　 第1四半期の低進捗をマイナス視の動き先行
23. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ　　-13.6 　　108　 データセンター関連
24. <9241> ＦＬネット　　東証Ｇ　　-13.5　　2825　 人工知能関連
25. <6800> ヨコオ　　　　東証Ｐ　　-13.4　　1384　 ４～６月期営業利益３１％減
26. <6324> ハーモニック　東証Ｓ　　-13.4　　2530　 半導体製造装置関連
27. <4597> ソレイジア　　東証Ｇ　　-13.3　　　39　
28. <7826> フルヤ金属　　東証Ｐ　　-12.6　　2254　 前期経常が一転減益で下振れ着地・今期は25％減益、36円減配へ
29. <3695> ＧＭＯリＡＩ　東証Ｇ　　-12.6　　2360　 非開示だった今期経常は30％減益、未定だった配当は80.26円減配
30. <7729> 東京精　　　　東証Ｐ　　-12.6　　8255　 第1四半期は市場予想を下振れ着地へ
31. <6103> オークマ　　　東証Ｐ　　-12.5　　3640　 工作機械需要伸び悩み４～６月期営業減益
32. <4689> ラインヤフー　東証Ｐ　　-12.5 　491.1　 ４～６月期営業減益
33. <4553> 東和薬品　　　東証Ｐ　　-12.5　　2946　 デリバティブ評価損で４～６月期純利益５４％減
34. <3409> 北紡　　　　　東証Ｓ　　-12.3 　　206　
35. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-12.3　　1158　 仮想通貨関連
36. <9158> シーユーシー　東証Ｇ　　-11.7　　1063　 4-6月期(1Q)最終は78％減益で着地
37. <1783> ファンタジス　東証Ｓ　　-11.5　　　54　 電気自動車関連
38. <5805> ＳＷＣＣ　　　東証Ｐ　　-11.4　　7920　 データセンター関連
39. <7595> アルゴグラフ　東証Ｐ　　-11.4　　4750　 ４～６月期減収減益で失望売り
40. <3405> クラレ　　　　東証Ｐ　　-11.4　　1670　 今期下方修正を嫌気
41. <4536> 参天薬　　　　東証Ｐ　　-11.3　　1483　 4-6月期(1Q)最終は45％減益で着地
42. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ　　-11.3 　　874　
43. <6588> 東芝テック　　東証Ｐ　　-11.3　　2764　 米関税影響で今期営業利益４１％減へ
44. <3672> オルトＰ　　　東証Ｓ　　-11.3　　　71　
45. <4935> リベルタ　　　東証Ｓ　　-10.9　　3070　 上期経常は赤字拡大で下振れ着地
46. <175A> ウィルスマ　　東証Ｇ　　-10.8　　1068　 人工知能関連
47. <8698> マネックスＧ　東証Ｐ　　-10.8 　　704　 4-6月期(1Q)最終は25％減益で着地
48. <6088> シグマクシス　東証Ｐ　　-10.7　　1093　 人工知能関連
49. <2926> 篠崎屋　　　　東証Ｓ　　-10.5 　　111　
50. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　-10.2　　1207　 仮想通貨関連

株探ニュース