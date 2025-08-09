À÷Ã«¾ÂÀ¤È°½Ìî¹ä¤Î¶¸µ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤À±éµ»¹çÀï¤¬ÁÔÀä¡ª¼Ò²ñ¤ÎÄìÊÕ¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤ÎÈ¿·â¤òÉÁ¤¯¥í¥Ã¥¯¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¥½¥ì¥À¥±¡¿that's it¡×
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦´îÂ¿Àî²ÎËû¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ÷Ã«¾ÂÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¿À÷Ã«¤¬2015Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼Ò²ñ¤ÎÄìÊÕ¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿»É·ãÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¡Ö¥½¥ì¥À¥±¡¿that's it¡×¤À¡£
°½Ìî¹ä¤¬¶¦±é¤·¡¢°¤Î¸¢²½¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÐ°æ³ÙÎ¶¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀÐ°ææâÏÊÌ¾µÁ¤Ç¡Ö¶¸¤¤ºé¤¥µ¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥É¡×¡¢¡ÖÇúÎöÅÔ»Ô BURST CITY¡×¤Ê¤É¡¢¶å½£¤Î¥í¥Ã¥¯¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢²»³Ú³¦¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿´ÆÆÄ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÀÐ°æ¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥¯±Ç²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Î¥¤¥¸¡¼¤Ê¥Ð¥ó¥É¡Öbloodthirsty¡¡butchers¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÄìÊÕ¤ËÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤ÎÈ¿·â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤È¤·¤¿¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À÷Ã«¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤µ¤ì¡¢¸ÍÀÒ¤Þ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦Âç¹õº½¿¿ÃË¡£´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº½¿¿ÃË¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¦É÷Â¯¾î¡¦ÆîÌµ°¤Ìï¤ò¿åÌî³¨ÍüÆà¤¬¡¢°ÇÁÈ¿¥¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹ÅªÂ¸ºß¡¦Àé¼ê´°¤ò°½Ìî¤¬±é¤¸¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë°Ìò¤â½ÂÀîÀ¶É§¡¢Â¼¾å½ß¤È±éµ»ÇÉÂ·¤¤¤À¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆ±ºî¤Ç¡¢¶â¤â²È¤â²¿¤â»ý¤¿¤º¡¢Éã¿Æ¤Ø¤ÎÉü½²¤ò¶»¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É¤òÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÀ÷Ã«¤¬Ç®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À÷Ã«¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀÄÇ¯
¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤Ç»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÇ÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤éºâÉÛ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¾¦Å¹³¹¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëº½¿¿ÃË¡£¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶°î¤ì¤ë±ÇÁü¤È¥«¥Ã¥È³ä¤ê¡¢¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬¸«»ö¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
ÄÉ¼ê¤Ç¤¢¤ë·ÃÈæ¼÷ÂçµÈ(½ÂÀî)¤ò´¬¤¡¢ºâÉÛ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»¥Â«¤ÎÂ¾¤ËÆæ¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬¡£¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º½¿¿ÃË¤ÏÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÉÔµ¤Ì£¤ÊÄÉ¼ê¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ÷Ã«¤Î²øëÃ¤ÊÉ½¾ð¤È±Ô¤¤»ëÀþ¤ÎÄ¹±Ç¤·¤Ï¡Öáã¤ì¤ë¡×¤Î°ì¸À¤À¡£ÂçµÈ¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤º½¿¿ÃË¤Ï´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¡¢Çû¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿°¤Ìï¤ÈÃ¦Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º½¿¿ÃË¤Î±£¤ì²È¤Ç¤¢¤ëÇÑ²°¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¡¢°¤Ìï¤â¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÂ¸ºß¤Èº½¿¿ÃË¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸ÍÀÒ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦º½¿¿ÃË¤ò¡¢ÌµËÅ¤À¤È»ß¤á¤ë°¤Ìï¡£¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤ë2¿Í¤¬·ã¤·¤¯¸À¤¤Áè¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Î¡¢À÷Ã«¤È¿åÌî¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¼Çµï¤¬°µ´¬¤À¡£
¢£À÷Ã«¤È°½Ìî¤Î¶¸µ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤À±éµ»¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹
ÄÉ¼ê¤«¤éÆ¨¤²¤¤ì¤º¡¢ºÆ¤Ó´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤¬¡¢°ÇÁÈ¿¥¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë´°¤À¡£»ÄÇ¦¤Ê¹éÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¸ý¤ò³ä¤é¤Ê¤¤º½¿¿ÃË¤È¡¢2¿Í¤¬Ìå¤¨¶ì¤·¤à»Ñ¤ò¡¢Çö¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë´°¡£Áþ°¤òÇ³¤ä¤·Àé¼ê¤òâË¤àº½¿¿ÃË¤ò±é¤¸¤ëÀ÷Ã«¤È¡¢ÌÜ¤Î±ü¤Ë¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²÷³Ú¤òÉâ¤«¤Ù¤ë´°¤ËÊ±¤¹¤ë°½Ìî¤È¤Î±éµ»¥Ð¥È¥ë¤âÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤¬¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤«¤é¥«¥é¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢ÄË²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ßÚÎö¡£ËÜºî¤¬¥«¥ë¥È±Ç²è¤È¤·¤ÆÇ®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÉü³è¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤Î¡¢È¾Ã¼¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤Î¥í¥Ã¥¯¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À÷Ã«¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡á»³ËÜ¹°»Ò
