尾崎豊さんや可愛かずみさん、南野陽子、高岡早紀、武田久美子らの写真集を手がけた写真家の山内順仁さんが7月31日に66歳で亡くなったことを、元妻でモデルの山内乃理子が7日までに、自身のインスタグラムで報告した。



【写真】尾崎豊さんが撮影した山内順仁さん 親交の深さがわかる自然な写真

虹の写真を添えて「元夫の写真家、山内順仁が7月31日に虹の橋を渡り永眠致しました。（享年66歳）」とつづった乃理子。「離婚して10年以上経っていますが、三人の子供達の父親ではあるので、本日、長男を中心に近親者のみで弔いを致しました」としめやかに葬儀が行われたことも明かした。



1980年代半ばから、多くのアイドルや歌手など芸能人の写真を手がけた山内さん。乃理子も「これまで数々の著名な方々とのご縁を頂き、撮影をさせて頂けた事は故人にとって誇りに思う事だったと思います」と故人を偲んだ。



山内さんは7月に入ってから、自身の以前の作品や尾崎豊さんとの思い出話をXに投稿。亡くなる前日に「最後の投稿は「0番ホームは違う世界へ連れてってくれる arigato」が最後となった。



（よろず～ニュース編集部）