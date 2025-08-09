「beat the heat」の意味は？フレーズの雰囲気で想像してみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「beat the heat」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「暑さをしのぐ」でした！
この表現は、夏の暑い日に、どこか涼しいところに行ったり、涼むことを指します。
「beat」は「打つ」という意味のほかにも「〜に勝つ」という意味がありますよ。
「My family stays in our second house in Karuizawa every summer to beat the heat.」
（毎夏、私の家族は暑さをしのぐため軽井沢の別荘に滞在します）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部