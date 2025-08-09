「beat the heat」の意味は？フレーズの雰囲気で想像してみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「暑さをしのぐ」でした！

この表現は、夏の暑い日に、どこか涼しいところに行ったり、涼むことを指します。

「beat」は「打つ」という意味のほかにも「〜に勝つ」という意味がありますよ。

「My family stays in our second house in Karuizawa every summer to beat the heat.」

（毎夏、私の家族は暑さをしのぐため軽井沢の別荘に滞在します）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。