俳優イ・ビョンホン（55）と妻で女優のイ・ミンジョン（43）との、結婚前の恋愛エピソードが明かされた。イ・ミンジョンが8日、韓国の公営放送KBS2の芸能番組で明かしたもので「兄さん（イ・ビョンホン）が地方にいて、ソウルにいた私に会いに車で3時間走って、30分間だけ会って戻ったことがある。私は、そういうところも恋愛対象の評価基準として考えたりする」と話した。

また、パパラッチとのカーチェイスの経験も明かした。「パパラッチを引き離したことがある。家の前に見慣れた車がずっと止まっていた。右折すればついてきて、直進してもついてきた」と振り返った。

また「直接会うのが難しいので、友人の家でこっそり会ったり、友人の車を借りて動いたりした。会うことさえ、何かミッション（作戦行動）のようだった」と話した。

韓国メディアOSENは9日「実際、あるメディアによって密会の模様が捉えられたこともある。当時、イ・ミンジョンは『パパラッチが数時間待った。結局はばれたが（あまりにも待ち時間が長くて）気の毒だった』と冗談を言いながら、短いながらも強烈だった密会のエンディングを伝えた」と報じた。

13年に結婚した2人は、15年に長男、23年に長女が生まれ、現在は4人家族。