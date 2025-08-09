中日は8日、広島との試合（バンテリンドーム）に2−3で惜敗。9回裏に細川成也の2ランで同点に追いつくも、延長11回表のバッテリーミスにより決勝点を献上した。

2−2の同点で迎えた延長11回表、マルテは一死三塁のピンチを招き、二俣翔一の打席で初球の変化球が大きく外に外れ大暴投。捕手・石伊雄太も止めることができず、三塁走者の生還を許した。

このバッテリーミスについて、8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた谷繁元信氏は「石伊が後ろに逸らしちゃったんですよね。難しいボールなんですけど、一生懸命捕りにいこうとし過ぎた結果が、こういった形になったと思うんですよね…」と話し、

続けて「ちょっと慣れてくると逆シングルでいけるボールなんですよね。というより、逆シングルでいかなきゃいけないボールなんですけど、なんかまだ一生懸命やろうとし過ぎている部分が、この結果になってしまったのかな」と指摘。解説者の大矢明彦氏は「教える方もね、ミットをとっさに逆シングルで出すことを教えていかなきゃいけないですよね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』