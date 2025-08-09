「何か幸せそうで嬉しいよ」西野未姫、夫・山本圭壱とHANAのダンスを踊る姿を披露「ダンス上手い！」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは8月7日、自身のInstagramを更新。夫婦で楽しそうにダンスを踊る姿を披露しました。
【写真】西野未姫の圧巻ダンス姿
コメントでは「仲良しで、本当にこちらまで幸せになります」「けいちょんの創作ダンスいいね」「笑顔が輝く素敵な可愛らしい夫婦」「何か幸せそうで嬉しいよ」「ステキなご夫婦です」「可愛い夫婦だなあ〜」「大好きな夫婦です」「けいちょん、ダンス上手い！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】西野未姫の圧巻ダンス姿
「仲良しで、本当にこちらまで幸せになります」西野さんは「HANAの『blue jeans』を踊ってみました」とつづり、1本の動画を載せています。室内にて夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと踊る姿を披露。ガールズグループ・HANAの楽曲を一緒に楽しそうな雰囲気で踊っています。
「推し×推しで嬉しいです」6日には「まさかのtimeleszさんのLIVEが当たってママと2人で横浜アリーナに観に行ってきました」と、ライブを見に行ったことを報告した西野さん。ファンからは「1列目すご!もってるね」「推し×推しで嬉しいです」などの反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)