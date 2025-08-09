父が亡くなり、自宅を相続しましたが“現金がなくて”相続税を払えません。“延納”や“物納”は認められますか？

相続したのは不動産だけ。相続税が払えない場合はどうする？

相続が発生すると、原則として10ヶ月以内に相続税を申告・納付する必要があります。しかし、相続した財産が自宅などの不動産だけで、現金がない場合、「どうやって税金を払えばいいのか」と不安になる方も多いでしょう。

実は、そうしたケースに対応するために用意されている制度が延納と物納です。延納は「分割払い」、物納は「現金以外の財産で納める」制度です。どちらも条件を満たせば利用できますが、事前の準備が必要なため、早めに情報を集めておくことが大切です。



延納とは？ 現金がなくても“分割払い”が認められる制度

延納とは、相続税を年単位で分割払いする仕組みです。利用には以下のような条件があります。



・相続税の金額が10万円を超えている

・一括で払うことが「困難」と認められる状況にある

・延納する税額および利子税額に見合った担保を提供できる

※ただし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保不要

・納付期限（相続発生から10ヶ月）までに延納申請書を提出する



不動産の割合が多い場合は、最長20年まで延ばすことも可能です。ただし、延納中は「利子税」がかかります。これは利息のようなもので、年率は税法で定められており、延滞税よりは低めです。

担保には、相続した土地や建物などを使うことが多く、申請には不動産登記事項証明書などの書類が必要です。



物納とは？ 自宅をそのまま税金として納める方法もある

延納ですら対応が難しい場合に、最終手段として利用できるのが物納です。これは、現金の代わりに自宅や土地、株式などを国に納めることで税金を支払う制度です。ただし、誰でも使えるわけではなく、次のような厳しい条件があります。



・延納でも納税が難しいこと

・物納に適した財産があること（不動産、上場株式、国債など）

・その財産が「管理処分可能な状態」であること

※たとえば、担保が付いていない、争いがないなど

・納付期限（相続発生から10ヶ月）までに物納申請書を提出すること



不動産の場合、評価が難しい場合や管理状態によっては、認められないこともあるため注意が必要です。また、申請後に調査が入り、却下される可能性もゼロではありません。そのため、専門家（税理士など）に事前相談することが強く推奨されます。



まとめ：延納・物納を活用するために早めの行動を

相続税は原則として現金で一括納付ですが、現金が足りないからといって諦める必要はありません。延納や物納といった制度を活用すれば、自宅などの大切な資産を手放さずに済む可能性もあります。

ただし、どちらも納税期限までに申請が必要です。条件も厳しいため、書類集めや判断には時間がかかります。手続きを進める際には、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談すると安心です。

早めに動くことで、選択肢も広がり、無理なく納税を完了させることができるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー