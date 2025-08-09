◆米大リーグ オリオールズ―アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、初回は７球で３者凡退の好スタートを切った。

中５日でのマウンド。１番・コルテスを１球で一邪飛に封じると、２番・ルーカーも初球の直球で左邪飛。わずか２球で２アウトとすると、７月にはルーキー史上初の１試合４本塁打を記録した３番・カーツは５球目の９２・８マイル（約１４９・３キロ）シンカーが内角低めに決まり、見逃し三振に斬った。この回最速は９３・３マイル（約１５０・２キロ）だった。その裏には女房役のラッチマンが９号先制２ラン、マウントキャッスルに２者連続アーチとなる３号ソロが飛び出し、菅野はいきなり３点の援護をもらった。

前回２日（同３日）の敵地・カブス戦では、５回５安打３失点で勝ち負けつかず。鈴木誠也外野手（３０）とのメジャー初対戦は３打席で２打数無安打（１四球）に封じ、「こっち（米国）で対戦できるなんて夢にも思っていなかった」と振り返っていた。

菅野はこの日までに２１試合でチーム最多タイの８勝５敗、防御率４・２１。ア・リーグ東地区最下位のオ軍の中でエース級の働きを見せ、メジャー挑戦１年目での２ケタ勝利を視界に捉えている。７月３１日（同８月１日）のトレード期限が過ぎ、放出候補に挙げられながらも残留が決まった右腕はスポーツ報知の取材に応じ「流れのままに過ごしているという感じです」「これまで通り、しっかりローテーションを守って、チームに勝ちがつくよう、最後まで投げ切りたい」などと心境を明かしている。