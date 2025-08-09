9日午前6時ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。



九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後、ゆっくり北上する見込みです。



このため、福岡県と佐賀県では9日朝から11日にかけて、局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。





福岡県では10日未明から11日にかけて、佐賀県では10日朝から11日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県（10日）福岡地方50ミリ北九州地方50ミリ筑豊地方50ミリ筑後地方50ミリ■佐賀県（9日～10日）南部50ミリ北部50ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）滝のように降る・ゴーゴーと降り続く水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険9日午前6時から10日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方150ミリ北九州地方150ミリ筑豊地方150ミリ筑後地方150ミリ■佐賀県南部150ミリ北部150ミリ10日午前6時から11日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方150ミリ北九州地方150ミリ筑豊地方150ミリ筑後地方200ミリ■佐賀県南部200ミリ北部200ミリ11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方80ミリ北九州地方80ミリ筑豊地方80ミリ筑後地方80ミリ■佐賀県南部100ミリ北部100ミリ今後、発表される警報や注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。