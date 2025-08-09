【気象台】福岡と佐賀で9日～11日に大雨の恐れ 各地の予想雨量を詳しく 土砂災害・低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に警戒を
9日午前6時ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。
九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は10日にかけて九州北部地方に停滞し、その後、ゆっくり北上する見込みです。
このため、福岡県と佐賀県では9日朝から11日にかけて、局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。
予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県（10日）
福岡地方50ミリ
北九州地方50ミリ
筑豊地方50ミリ
筑後地方50ミリ
■佐賀県（9日～10日）
南部50ミリ
北部50ミリ
※1時間降水量の目安
△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）
バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる
高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）
△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）
滝のように降る・ゴーゴーと降り続く
水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険
9日午前6時から10日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方150ミリ
北九州地方150ミリ
筑豊地方150ミリ
筑後地方150ミリ
■佐賀県
南部150ミリ
北部150ミリ
10日午前6時から11日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方150ミリ
北九州地方150ミリ
筑豊地方150ミリ
筑後地方200ミリ
■佐賀県
南部200ミリ
北部200ミリ
11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方80ミリ
北九州地方80ミリ
筑豊地方80ミリ
筑後地方80ミリ
■佐賀県
南部100ミリ
北部100ミリ
今後、発表される警報や注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。