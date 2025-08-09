女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日から第20週「見上げてごらん夜の星を」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

次週予告。八木信之介（妻夫木聡）のシーンは、いつものガード下とは趣が異なる。上京した朝田蘭子（河合優実）とも初対面。「（家族は）いたよ…」（第89話・7月31日）と語った“戦友”に新展開がありそうだ。

SNS上にも「次週予告。あら、八木さん喫茶店のマスターに？と思ったら、何か様子が違う」「八木さん、定職？」「八木さんが身綺麗になっている！楽しみ！」「八木さんが喫茶店か居酒屋の店主っぽかった」「大森元貴の歌唱場面と八木と蘭子の場面があり、ワクワクが止まらない」などの声。期待が高まっている。