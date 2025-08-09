日本ボクシングコミッションは9日、都内の病院で入院療養中だった東洋太平洋スーパーフェザー級5位にランクされていた神足茂利さん（M・T）が8日午後10時59分に死去したことを発表した。28歳だった。

神足選手は2日に東京・後楽園ホールで行われた興行の東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦で王者・波田大和（28＝帝拳）に挑戦。初回から一進一退の攻防を繰り広げるも、三者三洋の判定で（115―113、113―115、114―114）引き分け、王座獲得はならなかった。試合後は自力でリングを降りていたが、控室に戻ると意識がもうろうとし、救急搬送。急性硬膜下血腫と診断され、緊急開頭手術を受けて経過観察中だった。

日本ボクシング界では、23年12月の日本バンタム級タイトル戦後に右硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受けた、穴口一輝さんが24年2月2日に亡くなった。今年5月にはIBF世界ミニマム級タイトルマッチで判定負けした前同級王者の重岡銀次朗（25＝ワタナベ）が開頭手術を受け、いまだに意識は回復せず。今月2日に神足さんと同興行に出場した日本ライト級4位・浦川大将（帝拳）も試合後に意識を失い、緊急開頭手術を受けるなどリング事故が相次いでいる。

▼神足茂利（こうたり・しげとし）1996年9月2日生まれ、愛知県名古屋市出身。アマ時代は日大などで活躍し73戦50勝（5KO・RSC）23敗。卒業後の19年10月にM・Tジムからプロデビュー。波田戦がタイトル初挑戦だった。プロ戦績は12戦8勝5KO2敗2分け。