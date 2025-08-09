◇ア・リーグ オリオールズ―アスレチックス（2025年8月8日 ボルティモア）

オリオールズの菅野智之投手（35）が8日（日本時間9日）、本拠でのアスレチックス戦に9勝目をかけて先発登板。4回まで2安打無失点3奪三振と上々の立ち上がりを見せた。

初回、1番コルテスは初球の内角直球で詰まらせて一邪飛。2番ルーカーも初球のボール球のシンカーを打たせて左邪飛と2球で2死を奪った。3番カーツにはカウント2―2からフロントドアのシンカーで見逃し三振に仕留め、本拠ファンから拍手を送られた。

打線が初回にラッチマンとマウントキャッスルの2者連続本塁打で3点の援護をもらって迎えた2回のマウンド。4番ランゲリアーズを遊ゴロ、5番ソダーストロムを見逃し三振に仕留めた。2死走者なしから6番ハネズは四球で歩かせたが、7番バトラーを右飛に打ち取り、テンポよくアウトを積み重ねた。

3回は先頭から連打で無死一、二塁とされたが、1番コルテスを遊ゴロ併殺打で2死三塁とした。2番ルーカーには死球を与えて一、三塁となったが、3番カーツにはカウント2―2からスイーパーを内角低めに決めて見逃し三振を奪い、得点を許さなかった。

4回は1死から5番ソダーストロムに右翼へ鋭い当たりを打たれたが、右翼ノダがダイビングキャッチ。好守で菅野をもり立てた。この回も3者凡退に打ち取り、4回を52球で投げ終えた。

メジャー1年目の菅野はこの試合まで8勝5敗、防御率4.42。5回3失点だった2日のカブス戦以来、中5日でのマウンドとなる。アスレチックスとは6月8日に敵地で先発して以来2度目の対戦。その際は4回1/3を8安打4失点で敗戦投手になっており、菅野の雪辱なるかが注目される。