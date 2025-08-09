「中日２−３広島」（８日、バンテリンドーム）

見事な投球で敵地の竜党を黙らせた。つかみかけていたプロ２勝目は目の前でスルリと逃げたが、広島・高太一投手が７回３安打無失点の快投。「良い打者がそろっているので、間違いがないようにだけ、低めを意識して投げました。チームが勝つのが一番」と延長戦を制した一戦を笑顔で振り返った。

自身２度目の先発は、文句のつけようがない内容だった。初回を含め計３度、得点圏に走者を背負うも要所を締める投球でホームを踏ませない。「ちょっと荒れ気味だったんですけど、初回をゼロで抑えられたのが、二回以降落ち着いて投げられたことにつながったのかなと思います」。七回にも１４８キロを計測するなど、最後まで球威は衰えなかった。

プロ初先発だった１日・同戦（マツダ）は、６回１失点で初勝利をマーク。２週連続で対峙（たいじ）した中日打線を手玉に取った。「前回は変化球が浮き気味だった。そこは修正できたのかな」。対策を講じてきたであろう相手の想像を上回る内容で、先発の役割を全うしてみせた。

初先発から２試合連続でのアピールに成功。新井監督は「７回を投げられたのは自信になると思う。良いものを見せてくれた」と高評価を与えた。「次もチャンスがあれば、もう一回勝てるような投球がしたいです」と次戦を見据えた高。ローテ事情が苦しい中で、２年目左腕の存在感が高まっている。