今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「見上げてごらん夜の星を」の第96回が8月11日に放送予定です。

【写真】嵩の髪を切るのぶ

＊以下8月11日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

三星百貨店を辞めて独立した嵩（北村匠海さん）は独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。

嵩を支えるため、のぶ（今田美桜さん）は鉄子（戸田恵子さん）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げる。

そんな中、八木（妻夫木聡さん）の店で自分の漫画は大衆受けしないと愚痴る嵩。

八木は大衆に媚びずに嵩らしいものを書けばいいのだと諭す。