8月10日はスヌーピーの誕生日！今年は75周年記念イヤーということもあり、特別感満載のバースデーキャンペーンが2025年8月9日(土)からスタートする。

【画像】キャンペーンでもらえる非売品エコバッグ

スヌーピーの非売品エコバッグがもらえるバースデーキャンペーンを開催！


■お祝いムード全開！「スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン」

チャールズ M. シュルツ氏原作のコミック「ピーナッツ」から生まれた人気キャラクター、スヌーピー。毎年8月10日のバースデーには、さまざまな企画が展開されているが、今年は「ピーナッツ」コミック誕生75周年という節目の年だけに、いつも以上にスペシャルな内容になっている。

キャンペーン期間中、対象の公式ショップで4400円以上購入した人に、オリジナルデザインの非売品エコバッグを1点プレゼント。ミントグリーンの爽やかなカラーに「Happy Birthday Snoopy」の特別ロゴが入った、まさにこの時期だけの限定アイテムだ。ウッドストックと一緒にケーキでお祝いするかわいいイラストも見逃せない。ただし、各店舗での準備数に限りがあるため、なくなり次第終了となるのでご注意を。

ミントグリーンの爽やかなデザインに、75周年記念ロゴが入った非売品エコバッグ


■帝国ホテルも参加！充実のラインナップで楽しめる対象店舗＆誕生日イベント

今回のキャンペーンで注目したいのは、対象店舗の豊富さ。ショッピングが楽しめる店舗から、ピーナッツ カフェ、さらには帝国ホテルやオーソルヴェール軽井沢倶楽部といった宿泊施設まで幅広く参加している。しかも各店舗では、スヌーピーの誕生日を祝う特別企画も目白押しだ。

■ショッピングを満喫できる店舗

●スヌーピータウンショップ各店

・2025年7月19日から誕生祭がスタート！お祝い感のある華やかなデザインの商品が多数発売

・4400円以上購入した人先着8000名にちびグラス プレゼント！

●おかいものSNOOPY(オンライン)

●Peanuts LIFE＆TIMES(神戸店、西宮店)

●スヌーピーズサーフショップ

■グルメも一緒に楽しめる店舗

●ピーナッツカフェ

・「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2025」をテーマにプレートメニューやグッズが登場

●ピーナッツダイナー

・PEANUTS DINER(PEANUTS HOTEL 3F)では特別なディナーコースを用意

●ピーナッツ ホテル

●SNOOPY茶屋

●SNOOPY Chocolat

●WOODSTOCK NEST

■75周年限定で参加する特別な店舗

●帝国ホテル 東京

●帝国ホテル 大阪

・【1日1室限定！】「ドアマン・スヌーピーバースデーお祝いプラン【パンケーキセット・朝食付】」を用意

●オーソルヴェール軽井沢倶楽部

各店舗それぞれの特色を活かしたアイテムやメニューが楽しめるので、お気に入りの店舗でスヌーピーの誕生日をお祝いしよう！

※店舗によって配布開始日が異なる場合があります。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC