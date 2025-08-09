【8月10日はスヌーピーの誕生日】4400円以上で「非売品エコバッグ」がもらえる！おかいものSNOOPYやピーナッツカフェなど全国の公式ショップで実施
8月10日はスヌーピーの誕生日！今年は75周年記念イヤーということもあり、特別感満載のバースデーキャンペーンが2025年8月9日(土)からスタートする。
【画像】キャンペーンでもらえる非売品エコバッグ
■お祝いムード全開！「スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン」
チャールズ M. シュルツ氏原作のコミック「ピーナッツ」から生まれた人気キャラクター、スヌーピー。毎年8月10日のバースデーには、さまざまな企画が展開されているが、今年は「ピーナッツ」コミック誕生75周年という節目の年だけに、いつも以上にスペシャルな内容になっている。
キャンペーン期間中、対象の公式ショップで4400円以上購入した人に、オリジナルデザインの非売品エコバッグを1点プレゼント。ミントグリーンの爽やかなカラーに「Happy Birthday Snoopy」の特別ロゴが入った、まさにこの時期だけの限定アイテムだ。ウッドストックと一緒にケーキでお祝いするかわいいイラストも見逃せない。ただし、各店舗での準備数に限りがあるため、なくなり次第終了となるのでご注意を。
■帝国ホテルも参加！充実のラインナップで楽しめる対象店舗＆誕生日イベント
今回のキャンペーンで注目したいのは、対象店舗の豊富さ。ショッピングが楽しめる店舗から、ピーナッツ カフェ、さらには帝国ホテルやオーソルヴェール軽井沢倶楽部といった宿泊施設まで幅広く参加している。しかも各店舗では、スヌーピーの誕生日を祝う特別企画も目白押しだ。
■ショッピングを満喫できる店舗
●スヌーピータウンショップ各店
・2025年7月19日から誕生祭がスタート！お祝い感のある華やかなデザインの商品が多数発売
・4400円以上購入した人先着8000名にちびグラス プレゼント！
●おかいものSNOOPY(オンライン)
●Peanuts LIFE＆TIMES(神戸店、西宮店)
●スヌーピーズサーフショップ
■グルメも一緒に楽しめる店舗
●ピーナッツカフェ
・「HAPPY BIRTHDAY SNOOPY 2025」をテーマにプレートメニューやグッズが登場
●ピーナッツダイナー
・PEANUTS DINER(PEANUTS HOTEL 3F)では特別なディナーコースを用意
●ピーナッツ ホテル
●SNOOPY茶屋
●SNOOPY Chocolat
●WOODSTOCK NEST
■75周年限定で参加する特別な店舗
●帝国ホテル 東京
●帝国ホテル 大阪
・【1日1室限定！】「ドアマン・スヌーピーバースデーお祝いプラン【パンケーキセット・朝食付】」を用意
●オーソルヴェール軽井沢倶楽部
各店舗それぞれの特色を活かしたアイテムやメニューが楽しめるので、お気に入りの店舗でスヌーピーの誕生日をお祝いしよう！
※店舗によって配布開始日が異なる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
