今月２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ１２回戦に挑戦し、試合後に急性硬膜下血腫で緊急開頭手術を受けた神足茂利（こうたり・しげとし）さんが８日午後１０時５９分に死去した。２８歳。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が９日、発表した。所属のＭ・Ｔジムによれば２度の開頭手術を受けた後も意識が戻らず、経過観察中だった。

神足さんは２日のタイトルマッチで王者・波田大和（２８）＝帝拳＝と大接戦を繰り広げたが、引き分けで王座防衛となった。激戦の末に王座奪取を逃した神足は膝から崩れ落ちたものの、すぐに自力で立って波田と言葉を交わし、自力で歩いて控え室に戻った。しかし、医務室で意識を失い、病院に救急搬送された。所属ジムによれば２度手術を受けたものの、意識は戻らなかった。

国内では、２３年１２月の日本バンタム級タイトル戦で判定負けした穴口一輝さんが試合直後に意識を失い、急性硬膜下血腫のため昨年２月に２３歳でこの世を去った。

今年５月２４日には、ＩＢＦ世界ミニマム級タイトルマッチで敗れた前王者・重岡銀次朗（２５）＝ワタナベ＝が試合後に意識を失い、病院に救急搬送。「急性硬膜下血腫」と診断されて開頭手術を受けた。

また、今月２日の同興行で行われた日本ライト級挑戦者決定８回戦に出場し、８回ＴＫＯ負けした浦川大将（２８）＝帝拳＝も試合後に救急搬送され、急性硬膜下血腫で緊急開頭手術を受けた。現在は経過観察中だという。

相次ぐリング禍を受け、ＪＢＣはタイトルマッチのラウンド数を短縮するなど対応に追われている。