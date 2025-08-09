菅井友香にあのちゃんも！ 芸能人の始球式＆キュートなユニフォーム姿 美しき投球フォームも
8月9日は「野球の日」。この日は「や（8）きゅう（9）」という語呂合わせと、全国高校野球選手権大会と期間中であるということから制定された。プロ野球の始球式には、タレントや俳優が参加し、場を和ませることも。投球だけでなく、彼女たちのかわいらしいユニフォーム姿にも度々注目が集まる。この記事では「野球の日」にちなみ、始球式に参加した女性芸能人の始球式とユニフォーム姿を紹介する。
【写真】岡田紗佳、篠田麻里子、菅井友香…芸能人たちの始球式の様子をチェック
■岡田紗佳
タレントの岡田紗佳は6月にバンテリンドーム ナゴヤで行われた中日ドラゴンズ対北海道日本ハムファイターズ戦の始球式に登板。豪快に足を上げたフォームが話題を集めていた。岡田は自身のインスタグラムにて、ユニフォーム姿の写真や足を上げたポーズをしている写真を投稿。ドラゴンズのマスコット、ドアラとの2ショットもアップしており、岡田は「始球式、めちゃくちゃ楽しかったー！ あの歓声またいつか聞きたいなー！」とつづっている。
■篠田麻里子
元AKB48で女優の篠田麻里子は、7月にみずほPayPayドーム福岡で開催された福岡ソフトバンクホークス対オリックス・バファローズ戦の始球式に登板。福岡県出身の篠田は「10年ぶりにソフトバンクホークスさんの始球式を務めさせていただくことになりました」と予告していた。また、篠田は赤のユニフォームに身を包んだ姿や、現役AKB48メンバーとの写真、始球式の様子を公開。「私自身も20周年、そしてLIVEゲストAKB48も20周年ということで『20』という数字にたくさんのご縁を感じた一日でした」と感慨深げにつづった。
■菅井友香
元櫻坂46で女優の菅井友香は、7月に明治神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ戦の始球式に登板。ワンバウンドという結果だったが、菅井は自身のインスタグラムにて「6年振りに神宮球場に立たせていただき、本当にありがたく嬉しかったです」とつづった。菅井はユニフォーム姿などの写真と共に、椅子に座ってうなだれている写真も投稿。「目標のノーバンが達成できず、本気で悔しがっている菅井です。笑」と説明した。
あのちゃんは“フォーム改善”も話題の見事なノーバン投球
■須田亜香里
元SKE48でタレントの須田亜香里は、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ対広島東洋カープ戦の始球式に登板。見事ノーバン投球となり、須田は自身のインスタグラムで「今回3度目の挑戦で初めてノーバン達成で、生涯ドラゴンズファンの自分にとって本当に幸せな時間になりました」とつづった。須田は大喜びしている写真や、ドアラとの2ショットなども投稿している。
■あの
歌手のあのは、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ対巨人戦の始球式に登場。見事なノーバン投球となり、前回からのフォームの改善などが話題を集めていた。あのは自身のインスタグラムにて始球式の写真をアップし「3年連続始球式 本日は横浜スタジアム『アマノナイター』の始球式で投げてきました。今年もノーバン」と報告している。
■山崎天
櫻坂46の山崎天は、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ戦の始球式に登場。今回が初の始球式となる山崎の結果は悔しいものとなったようで、自身のインスタグラムにて「ボールは思うように行かず、とってもとっても悔しかったですがそれ以上に楽しかったです！！」とつづった。山崎には「一生忘れられない素敵な景色を見ることが出来ました！」「この悔しさをバネに頑張ります！ またリベンジしたい、、！」とも明かし、ユニフォーム姿のバックショットや、グローブを持ったショットなどを投稿している。
※山崎天の崎は正式には「たつさき」
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（＠sayaka_okada）
「篠田麻里子」インスタグラム（＠shinodamariko3）
「菅井友香」インスタグラム（@yuuka_sugai_official）
「須田亜香里」インスタグラム（@akarisuda）
「あの」インスタグラム（@a_n_o2mass）
「山崎天」インスタグラム（@yamasaki.ten）
