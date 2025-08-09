銀座の会員専用プレミアムラウンジを″無料″で開放中。ラグジュアリーな空間でアルコール＆ソフトドリンクが堪能できるよ《8月10日まで》
ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブは、ダイナースクラブの日本創業65周年を記念し、会員専用ラウンジを一般無料開放するイベント「Mid-Summer Lounge 2025」を、「ダイナースクラブ 銀座プレミアムラウンジ」で2025年8月10日までの期間限定で開催しています。
無料で試飲会に参加できる！
通常は一部の会員専用の「ダイナースクラブ 銀座プレミアムラウンジ」。
期間中は、ダイナースクラブ会員でない人も、プレミアムラウンジに入館でき、ドリンクやアルコールを楽しみながらくつろぐことができます。
期間は25年8月10日まで。時間は、18時から20時です。
入館料は、ダイナースクラブ会員は本人名義のカード提示で無料、ダイナースクラブ会員以外は入館時アンケートへの協力で無料になります。
キャンペーン中は、ワンドリンク無料（アルコールまたはソフトドリンク）または試飲会に参加できます。
8月8日から10日はベルギービールの試飲会が行われます。
イベントはすべてスタンディングスタイルのため、テーブル、椅子には限りがあります。
ダイナースクラブ65周年のフォトスポットもあるので記念に写真を撮るのも良さそうです。
ここでしかできない上質な体験をお得に楽しんで。
東京バーゲンマニア編集部