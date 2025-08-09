前線停滞と寒気 全国的に大雨おそれ

前線が東シナ海から九州、伊豆諸島を通って日本の東にのびて停滞しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっていて、全国的に大雨のおそれがあります。

きのう線状降水帯が発生した九州南部では、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まりやすい状況となっています。

前線は９日朝にかけて停滞し、その後、１２日頃にかけて次第に北上して、雨のエリアが西日本から東日本へ広がる見込みです。

九州では１１日にかけて、西日本から東日本では１１日にかけて、土砂災害などに警戒してください。

一方、北日本を中心に上空約５５００メートルには氷点下９度以下の寒気の流れ込みで、全国的に大雨のおそれがあります。

近畿、中国、九州北部、九州南部で大雨予想 気象庁の予想雨量

▼９日６時から１０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿地方 ８０ミリ

中国地方 ８０ミリ

九州北部地方 １５０ミリ

九州南部 １００ミリ

▼その後、１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿地方 ２００ミリ

中国地方 １２０ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 １５０ミリ

▼その後、１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿地方 １２０ミリ

中国地方 ８０ミリ

九州北部地方 １００ミリ

［気象庁 防災事項］

九州南部と東北地方では９日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意してください。

九州北部地方と九州南部では１１日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

東日本から西日本では１１日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

北日本から西日本では１０日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。ひょうが降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

