◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（８日、横浜武道館）観衆２４４８

新日本プロレスは８日、横浜武道館で「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」Ｂブロック公式戦４試合を行った。

第７試合で昨年覇者で５勝２敗で勝ち点１０のＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．が４勝３敗で勝ち点８のドリラ・モロニーと対戦した。

同じ英国出身のモロニーのパイルドライバーからザ・ゴアで窮地に立ったが最後は腕ひしぎ逆十字で捕らえ、ギブアップを奪った。これで勝ち点を１２に伸ばし、続く鷹木信悟が成田蓮に勝利した一戦、メインイベントで海野翔太がＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを破った結果を受け、３位以内が確定。８・１４後楽園ホール大会から始まる決勝トーナメントへ貫禄の一番乗りを果たした。

バックステージでモロニーがザックへ「ひとつだけ絶対にわかってほしいことがある。お前ともう１度、２度、いや１０度やり合うことになろうとも、俺が始めたことを認めろ……！」と突きつけるとザックは「聞こえてるよ」と出現し「お前がどんな経験をしてきたか、俺はわかってる。俺はお前の腕を壊そうとしたんだ。俺たちは技巧派のよきライバル関係を築いていたというのに、誰が誰を頭から落としたんだか……」と迫り「すばらしきフェアプレーだ。俺は何人かを戦線離脱させた」と口走った。

これにモロニーが「いや、それは違うだろ」とたしなめるとザックは「ああ、その表現はやめる。これはプロフェッショナル・レスリングだからな。今ここで起きているのがプロフェッショナル・レスリングで、お前はチャンピオンをあと少しで倒すところだった。お前の頭の中がどうなってるのかわからんが、俺はお前を認めない。お前が１３歳のときから知っている。この４、５年、俺がここにいた間、お前はブリティッシュ・レスリングを引っ張ってきた。感謝を示すよ。お前がやってきたことすべてを認める。だが今は、むしろその日を楽しみにしているんだ。いつか近いうちに、お前ら全員、俺を超える日が来る。その日が来ることは避けられない。だが、それは今ではない。だがその日が来ることを俺は楽しみにしてる。近いうちに再戦だ。で、それでもまだ言い足りないか？ちょっとビールでもどうだ？」と握手を交わし会場から去った

横浜大会を終えＢブロックは１２点（６勝２敗）でザック・セイバーＪｒ．が単独首位。そのあとを１０点（５勝３敗）で海野翔太、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、成田蓮が追走する展開となった。

◆８・８横浜全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

○矢野通、ボルチン・オレッグ（６分５８秒 横入り式エビ固め）安田優虎●、タイチ

▼第２試合 ２０分１本勝負

金丸義信、○ＳＡＮＡＤＡ（７分１９秒 反則）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼第３試合 ２０分１本勝負

永井大貴、○辻陽太（５分３２秒 ジーンブラスター→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン

▼第４試合 ２０分１本勝負

ディック東郷、○“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（５分４４秒 Ｓｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ）村島克哉●、棚橋弘至

▼第５試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、○上村優也（５分２６秒 腕ひしぎ逆十字固め）外道●、デビッド・フィンレー

▼第６試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』Ｂブロック公式戦 ３０分１本勝負

○エル・ファンタズモ（４勝５敗＝８点）（１２分３０秒 サンダーキス’８６→エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝４敗＝８点）●

▼第７試合 同３０分１本勝負

○ザック・セイバーＪｒ．（６勝２敗＝１２点）（１４分０１秒 腕ひしぎ逆十字固め）ドリラ・モロニー（４勝４敗＝８点）●

ｖｓ

▼第８試合 同３０分１本勝負

○鷹木信悟（４勝４敗＝８点）（１７分１０秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）成田蓮（５勝３敗＝１０点）●

▼第９試合 同３０分１本勝負

○海野翔太（５勝３敗＝１０点）（２５分４６秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め ）ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（５勝３敗＝１０点）●