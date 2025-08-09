腕ひしぎ逆十字でドリラ・モロニーをギブアップさせたザック・セイバーＪｒ．（下。写真提供・新日本プロレス）

◆新日本プロレス「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」（８日、横浜武道館）観衆２４４８

　新日本プロレスは８日、横浜武道館で「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」Ｂブロック公式戦４試合を行った。

　第７試合で昨年覇者で５勝２敗で勝ち点１０のＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．が４勝３敗で勝ち点８のドリラ・モロニーと対戦した。

　同じ英国出身のモロニーのパイルドライバーからザ・ゴアで窮地に立ったが最後は腕ひしぎ逆十字で捕らえ、ギブアップを奪った。これで勝ち点を１２に伸ばし、続く鷹木信悟が成田蓮に勝利した一戦、メインイベントで海野翔太がＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを破った結果を受け、３位以内が確定。８・１４後楽園ホール大会から始まる決勝トーナメントへ貫禄の一番乗りを果たした。

　バックステージでモロニーがザックへ「ひとつだけ絶対にわかってほしいことがある。お前ともう１度、２度、いや１０度やり合うことになろうとも、俺が始めたことを認めろ……！」と突きつけるとザックは「聞こえてるよ」と出現し「お前がどんな経験をしてきたか、俺はわかってる。俺はお前の腕を壊そうとしたんだ。俺たちは技巧派のよきライバル関係を築いていたというのに、誰が誰を頭から落としたんだか……」と迫り「すばらしきフェアプレーだ。俺は何人かを戦線離脱させた」と口走った。

　これにモロニーが「いや、それは違うだろ」とたしなめるとザックは「ああ、その表現はやめる。これはプロフェッショナル・レスリングだからな。今ここで起きているのがプロフェッショナル・レスリングで、お前はチャンピオンをあと少しで倒すところだった。お前の頭の中がどうなってるのかわからんが、俺はお前を認めない。お前が１３歳のときから知っている。この４、５年、俺がここにいた間、お前はブリティッシュ・レスリングを引っ張ってきた。感謝を示すよ。お前がやってきたことすべてを認める。だが今は、むしろその日を楽しみにしているんだ。いつか近いうちに、お前ら全員、俺を超える日が来る。その日が来ることは避けられない。だが、それは今ではない。だがその日が来ることを俺は楽しみにしてる。近いうちに再戦だ。で、それでもまだ言い足りないか？ちょっとビールでもどうだ？」と握手を交わし会場から去った

　横浜大会を終えＢブロックは１２点（６勝２敗）でザック・セイバーＪｒ．が単独首位。そのあとを１０点（５勝３敗）で海野翔太、ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、成田蓮が追走する展開となった。

　◆８・８横浜全成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

○矢野通、ボルチン・オレッグ（６分５８秒　横入り式エビ固め）安田優虎●、タイチ

　▼第２試合　２０分１本勝負

金丸義信、○ＳＡＮＡＤＡ（７分１９秒　反則）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

　▼第３試合　２０分１本勝負

永井大貴、○辻陽太（５分３２秒　ジーンブラスター→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン

　▼第４試合　２０分１本勝負

ディック東郷、○“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（５分４４秒　Ｓｃｏｒｐｉｏｎ　Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ）村島克哉●、棚橋弘至

　▼第５試合　２０分１本勝負

本間朋晃、○上村優也（５分２６秒　腕ひしぎ逆十字固め）外道●、デビッド・フィンレー

　▼第６試合　『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５』Ｂブロック公式戦　３０分１本勝負　

○エル・ファンタズモ（４勝５敗＝８点）（１２分３０秒　サンダーキス’８６→エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝４敗＝８点）●

　▼第７試合　同３０分１本勝負　

○ザック・セイバーＪｒ．（６勝２敗＝１２点）（１４分０１秒　腕ひしぎ逆十字固め）ドリラ・モロニー（４勝４敗＝８点）●

　▼第８試合　同３０分１本勝負　

○鷹木信悟（４勝４敗＝８点）（１７分１０秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）成田蓮（５勝３敗＝１０点）●

　▼第９試合　同３０分１本勝負　

○海野翔太（５勝３敗＝１０点）（２５分４６秒　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め　）ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（５勝３敗＝１０点）●