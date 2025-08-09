来週の中国主要企業決算　集中する1週間　銀行やハイテク　15日にアリババ

*は金融株

12日（火）　
貴州茅台酒　
中国聯通
銀河娯楽
中国聯合網絡通信
万洲国際

13日（水）
騰訊控股
長江基建集団
聯想集団

14日（木）
中国農業銀行*　
中国建設銀行*　
中国石油天然気
中国人寿保険*　
比亜迪
中国神華能源
美団
中国神華能源　
中国石油化工
網易　
中国電信
JDドットコム　
中遠海運控股
長江和記実業
吉利汽車控股
香港鉄路
長城汽車
京東健康
中国中鉄
長江実業集団
石薬集団　
国薬控股

15日（金）　
アリババ
金沙中国

※予定は変更することがあります