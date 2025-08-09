来週の中国主要企業決算 集中する1週間 銀行やハイテク 15日にアリババ 来週の中国主要企業決算 集中する1週間 銀行やハイテク 15日にアリババ

*は金融株



12日（火）

貴州茅台酒

中国聯通

銀河娯楽

中国聯合網絡通信

万洲国際



13日（水）

騰訊控股

長江基建集団

聯想集団



14日（木）

中国農業銀行*

中国建設銀行*

中国石油天然気

中国人寿保険*

比亜迪

中国神華能源

美団

中国神華能源

中国石油化工

網易

中国電信

JDドットコム

中遠海運控股

長江和記実業

吉利汽車控股

香港鉄路

長城汽車

京東健康

中国中鉄

長江実業集団

石薬集団

国薬控股



15日（金）

アリババ

金沙中国



※予定は変更することがあります

