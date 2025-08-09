来週の中国主要企業決算 集中する1週間 銀行やハイテク 15日にアリババ
来週の中国主要企業決算 集中する1週間 銀行やハイテク 15日にアリババ
*は金融株
12日（火）
貴州茅台酒
中国聯通
銀河娯楽
中国聯合網絡通信
万洲国際
13日（水）
騰訊控股
長江基建集団
聯想集団
14日（木）
中国農業銀行*
中国建設銀行*
中国石油天然気
中国人寿保険*
比亜迪
中国神華能源
美団
中国神華能源
中国石油化工
網易
中国電信
JDドットコム
中遠海運控股
長江和記実業
吉利汽車控股
香港鉄路
長城汽車
京東健康
中国中鉄
長江実業集団
石薬集団
国薬控股
15日（金）
アリババ
金沙中国
※予定は変更することがあります
