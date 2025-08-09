為替相場まとめ８月４日から８月８日の週
４日からの週は、米国の早期利下げ観測と、週末の英中銀の決定がドル売りやポンド買い圧力につながった。ドル円は、一連のＦＲＢ高官のハト派的な発言が相次ぎ、９月利下げ観測が高まったことで、ドル売り・円買いが優勢となった。週末にかけて146円台まで下落したが、日米の金利差は依然としてドルの下支え要因として機能し下げも限定された。ユーロドルは、ドル安の流れに乗って緩やかに上昇し、1.15ドル台から1.16ドル台後半へと水準を上げた。ユーロ圏の景気懸念材料も出たが、市場のドル売り圧力がユーロを押し上げた。ポンドは、週を通して軟調に推移していたが、７日の英金融政策委員会（ＭＰＣ）で利下げ決定の投票結果が５対４と予想外の僅差だったことから、今後の追加利下げは難しいとの見方が強まり、ポンドが急騰した。先週末の米雇用統計の弱さがドル急落を招いた経緯があり、この週はその動きを市場が消化する週となっていた。
（４日）
東京市場で、ドル円は下げ渋り。東京朝方には前週末の弱い米雇用統計を受けたドル安傾向を引き継ぎいで一時147.06付近まで一段と安値を広げた。その後は一時147.91付近まで戻す場面があったが、148円台を回復する勢いはみられず、午後は147円台後半で小幅な値動きにとどまった。クロス円も午後は落ち着いた動き。ユーロ円は171円ちょうど付近、ポンド円は196円台前半で小動きとなった。ユーロドルは午前に前週末のドル安の反動から一時1.1551付近まで下落したが、午後は下げが一服した。
ロンドン市場では、円高やドル安が一服。先週末の米雇用統計が予想を下回ったことで一時円高・ドル安が進行したものの、週明けにはその動きが一服。米株安や米債利回り急低下を受けたリスク警戒は緩和され、欧州株や米株先物が反発、押し目買いも見られる展開となった。ドル円は東京時間に147円付近まで下落後、ロンドンでは一時148円台まで回復。ユーロ円は171円台に乗せ、ユーロドルは1.1550付近で下押しと、全体的に値動きは落ち着いてきている。今後はＮＹ勢の動向に注目が集まる。また、米雇用統計を受けた経済先行きへの不安と９月の米利下げ期待が市場で交錯している。
ＮＹ市場で、ドル円は下値模索が続き、一時146.85付近まで下落した。先週の米雇用統計後、ＦＲＢの９月利下げ期待が高まり短期市場では年内２回、さらには３回の利下げ観測も強まっている。米国債利回り低下が進み、ドル円も再び弱含み。目先は147.70近辺の２１日線回復か、145.70付近の１００日線テストが焦点。また、ユーロドルは1.16手前で膠着している。ユーロ圏投資家信頼感指数は予想外のマイナスで景気停滞に再び懸念。一方、ポンドドルは英中銀の利下げ観測から対ドル・対ユーロで下落が続くが、売られ過ぎでの反発余地も指摘されている。
（５日)
東京市場で、ドル円は下に往って来い。朝方は一時146.62近辺まで下落。先週末の弱い米雇用統計後のドル売りとともに、サンフランシスコ連銀総裁の利下げ言及もドル売り・円買いを後押しした。しかし、米債利回りの反発や円債利回りの鈍化で安値から反発。147.20台まで戻すと、昼過ぎには147.26近辺まで上昇。その後利益確定の売りがあったが押し目は浅く、ドル高・円安基調が続いた。ユーロドルは1.1596レベルの月曜高値付近では売り圧力に抑えられた。ユーロ円は170円付近で推移するなか、午後には安値を169.82近辺まで広げた。
ロンドン市場は、ドル高・円安の動き。背景には、先週末の米雇用統計が弱かったため、９月の米利下げ観測が高まり、年内２回以上の利下げが市場に織り込まれていることがある。欧州株はアジア株の流れを受けて続伸し、米株先物・時間外取引もプラス圏で推移。米１０年債利回りは４．２１％台に上昇した。円安の要因としては、日本のＧＤＰ成長率見通しの下方修正報道や、円債利回りの低下も挙げられる。為替では、ドル円が147円台後半、ユーロ円が170円台半ば、ポンド円が196円台前半へと上昇。ユーロドルは軟化し、ドル指数は下げ渋った。ポンドドルは方向感を欠く展開。サービス業ＰＭＩ確報値が英国で上方修正された一方、ユーロ圏では下方修正されたことも影響した。また、週後半の英中銀会合を控え、ポジション調整の動きもみられる。
（４日）
東京市場で、ドル円は下げ渋り。東京朝方には前週末の弱い米雇用統計を受けたドル安傾向を引き継ぎいで一時147.06付近まで一段と安値を広げた。その後は一時147.91付近まで戻す場面があったが、148円台を回復する勢いはみられず、午後は147円台後半で小幅な値動きにとどまった。クロス円も午後は落ち着いた動き。ユーロ円は171円ちょうど付近、ポンド円は196円台前半で小動きとなった。ユーロドルは午前に前週末のドル安の反動から一時1.1551付近まで下落したが、午後は下げが一服した。
ロンドン市場では、円高やドル安が一服。先週末の米雇用統計が予想を下回ったことで一時円高・ドル安が進行したものの、週明けにはその動きが一服。米株安や米債利回り急低下を受けたリスク警戒は緩和され、欧州株や米株先物が反発、押し目買いも見られる展開となった。ドル円は東京時間に147円付近まで下落後、ロンドンでは一時148円台まで回復。ユーロ円は171円台に乗せ、ユーロドルは1.1550付近で下押しと、全体的に値動きは落ち着いてきている。今後はＮＹ勢の動向に注目が集まる。また、米雇用統計を受けた経済先行きへの不安と９月の米利下げ期待が市場で交錯している。
ＮＹ市場で、ドル円は下値模索が続き、一時146.85付近まで下落した。先週の米雇用統計後、ＦＲＢの９月利下げ期待が高まり短期市場では年内２回、さらには３回の利下げ観測も強まっている。米国債利回り低下が進み、ドル円も再び弱含み。目先は147.70近辺の２１日線回復か、145.70付近の１００日線テストが焦点。また、ユーロドルは1.16手前で膠着している。ユーロ圏投資家信頼感指数は予想外のマイナスで景気停滞に再び懸念。一方、ポンドドルは英中銀の利下げ観測から対ドル・対ユーロで下落が続くが、売られ過ぎでの反発余地も指摘されている。
（５日)
東京市場で、ドル円は下に往って来い。朝方は一時146.62近辺まで下落。先週末の弱い米雇用統計後のドル売りとともに、サンフランシスコ連銀総裁の利下げ言及もドル売り・円買いを後押しした。しかし、米債利回りの反発や円債利回りの鈍化で安値から反発。147.20台まで戻すと、昼過ぎには147.26近辺まで上昇。その後利益確定の売りがあったが押し目は浅く、ドル高・円安基調が続いた。ユーロドルは1.1596レベルの月曜高値付近では売り圧力に抑えられた。ユーロ円は170円付近で推移するなか、午後には安値を169.82近辺まで広げた。
ロンドン市場は、ドル高・円安の動き。背景には、先週末の米雇用統計が弱かったため、９月の米利下げ観測が高まり、年内２回以上の利下げが市場に織り込まれていることがある。欧州株はアジア株の流れを受けて続伸し、米株先物・時間外取引もプラス圏で推移。米１０年債利回りは４．２１％台に上昇した。円安の要因としては、日本のＧＤＰ成長率見通しの下方修正報道や、円債利回りの低下も挙げられる。為替では、ドル円が147円台後半、ユーロ円が170円台半ば、ポンド円が196円台前半へと上昇。ユーロドルは軟化し、ドル指数は下げ渋った。ポンドドルは方向感を欠く展開。サービス業ＰＭＩ確報値が英国で上方修正された一方、ユーロ圏では下方修正されたことも影響した。また、週後半の英中銀会合を控え、ポジション調整の動きもみられる。