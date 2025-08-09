なにわ男子、名物企画で波乱の展開 timelesz松島聡はNOSUKE従え登場【なにわ男子の逆転男子】
【モデルプレス＝2025/08/09】なにわ男子が出演するテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜）が、8月9日午後3時30分から放送。放送200回の企画として、「尻相撲ザ・トーナメント」が行われる。
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、【逆転】をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする同番組。2021年に「まだアプデしてないの？」としてスタートしたなにわ男子の冠番組も、進化を重ねながら放送200回を迎える。
そんな記念すべき放送200回を飾る企画は、名物企画「尻相撲ザ・トーナメント」。これまでの【尻相撲】において圧倒的な強さを誇り、【チャンピオン尻】の異名を持つ大橋和也を王座から引きずり下ろすべく、過去最強にして豪華な【刺客たち】がやってくる。
刺客たちとは、ちゃんぴおんずの大ちゃん、オードリーの春日俊彰、ボディービルダーの横川尚隆、そしてtimeleszの松島聡。松島はtimeleszのダンストレーナー・NOSUKEを従えて登場し、冒頭からなにわ男子のメンバーたちをザワつかせる。
200回を記念するにふさわしい挑戦者が参戦しての「尻相撲ザ・トーナメント」。大ちゃん、春日、そして前回出場時よりも大幅にビルドアップしてリベンジに燃える横川に加え、「はっすん（大橋）を引きずり下ろしたい」と並々ならぬ意欲を見せる松島と、強敵揃いの挑戦者たちにスタジオのボルテージは早くもMAXに。
「ダンスを担う聡ちゃんがtimeleszを背負ってきた」とNOSUKEも太鼓判を押す松島と、なにわ男子が誇る【野球尻】、藤原丈一郎の対戦で幕を開けた「尻相撲ザ・トーナメント」は激戦に激戦を重ね、これには王者・大橋も「いい戦いが続いてて、まさに“シリ時代”の開幕ですね」と余裕の表情を見せふ。王者・大橋を倒す【尻】は現れるのか。放送200回、そして大橋の28歳の誕生日でもあるこの日にどんな戦いを見せるのか。波乱の展開が続出する。
さらに、放送200回を迎えたなにわ男子からはコメントが到着。メンバーたちは口々に200回を迎えられた喜びと、視聴者への感謝を言葉にした。
【西畑大吾】
200回うれしいです！300回、いや500回目指して、これからもさらに頑張ります！
【大西流星】
こんなにも長く愛していだけると思っていなかったです。だんだん激しい内容も増えてきたけれど、それに対応できてきている自分たちにもびっくりしています。これからも楽しんでください！
【道枝駿佑】
こうして200回を迎えられたのはファンの皆さん、スタッフの皆さんのおかげです。ゴールデン目指して頑張ります！
【高橋恭平】
自分たち、おめでとう！気持ちはまだ10回くらいな感じですが、1000回目指して頑張ります！！
【長尾謙杜】
祝！これからもずっと続きますように！
【藤原丈一郎】
200回すごくうれしいです！1回1回をなにわ男子みんなで楽しみながら、300回も迎えたいです。
【大橋和也】
あっという間に200回！みんなで、続けられていることが本当にうれしいです。見てくださる皆さんにももっと楽しんでいただけるように、いろんな企画に挑戦していきたいです！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
◆「なにわ男子の逆転男子」放送200回記念企画
なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、【逆転】をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする同番組。2021年に「まだアプデしてないの？」としてスタートしたなにわ男子の冠番組も、進化を重ねながら放送200回を迎える。
刺客たちとは、ちゃんぴおんずの大ちゃん、オードリーの春日俊彰、ボディービルダーの横川尚隆、そしてtimeleszの松島聡。松島はtimeleszのダンストレーナー・NOSUKEを従えて登場し、冒頭からなにわ男子のメンバーたちをザワつかせる。
◆松島聡、NOSUKE従え登場
200回を記念するにふさわしい挑戦者が参戦しての「尻相撲ザ・トーナメント」。大ちゃん、春日、そして前回出場時よりも大幅にビルドアップしてリベンジに燃える横川に加え、「はっすん（大橋）を引きずり下ろしたい」と並々ならぬ意欲を見せる松島と、強敵揃いの挑戦者たちにスタジオのボルテージは早くもMAXに。
「ダンスを担う聡ちゃんがtimeleszを背負ってきた」とNOSUKEも太鼓判を押す松島と、なにわ男子が誇る【野球尻】、藤原丈一郎の対戦で幕を開けた「尻相撲ザ・トーナメント」は激戦に激戦を重ね、これには王者・大橋も「いい戦いが続いてて、まさに“シリ時代”の開幕ですね」と余裕の表情を見せふ。王者・大橋を倒す【尻】は現れるのか。放送200回、そして大橋の28歳の誕生日でもあるこの日にどんな戦いを見せるのか。波乱の展開が続出する。
◆なにわ男子、放送200回迎え喜び語る
さらに、放送200回を迎えたなにわ男子からはコメントが到着。メンバーたちは口々に200回を迎えられた喜びと、視聴者への感謝を言葉にした。
【西畑大吾】
200回うれしいです！300回、いや500回目指して、これからもさらに頑張ります！
【大西流星】
こんなにも長く愛していだけると思っていなかったです。だんだん激しい内容も増えてきたけれど、それに対応できてきている自分たちにもびっくりしています。これからも楽しんでください！
【道枝駿佑】
こうして200回を迎えられたのはファンの皆さん、スタッフの皆さんのおかげです。ゴールデン目指して頑張ります！
【高橋恭平】
自分たち、おめでとう！気持ちはまだ10回くらいな感じですが、1000回目指して頑張ります！！
【長尾謙杜】
祝！これからもずっと続きますように！
【藤原丈一郎】
200回すごくうれしいです！1回1回をなにわ男子みんなで楽しみながら、300回も迎えたいです。
【大橋和也】
あっという間に200回！みんなで、続けられていることが本当にうれしいです。見てくださる皆さんにももっと楽しんでいただけるように、いろんな企画に挑戦していきたいです！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】