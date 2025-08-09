DeNA½¢Ç¤5Ç¯ÌÜÈÖÄ¹½¸ÂçÀ®¤Î¡Ö²£ÉÍÃ¥¼ó¡×¡¡»Ä¤ê»î¹ç¡ÖÂÇ¤Ä¡×¤«¡ÖÁ÷¤ë¡×¤«Âç¤¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë
¡¡µ¼Ô¤Ïº£Ç¯¤â¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¡×¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖDeNA¤Î¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Î½é²óµ¾ÂÇ¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëºòµ¨¤Ï8·î20Æü¡¢109»î¹çÌÜ¤ÎÃæÆüÀï¤À¤Ã¤¿¡£·¬¸¶¤¬Åêµ¾ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½ç°Ì¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¡£½é²óµ¾ÂÇ¤Ï7·î16Æü¡¢84»î¹çÌÜ¤Î¹ÅçÀï¡£²ÜÌ¾¤¬Êáµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¡£½ç°Ì¤Ï3°Ì¤À¡£
¡¡DeNA¤Ï21Ç¯¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Î¤â¤È¡¢¿ÊÎÝ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¶¯¹Ôºö¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£2ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ËÒ¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢º´Ìî¤Ï¡¢¤½¤Î¸²Ãø¤ÊÎã¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ºòµ¨¤ò½ª¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö²£ÉÍÃ¥¼ó¡×¤ò·Ç¤²¤Æ27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦º£µ¨¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡8·î7Æü½ªÎ»»þ¤Ç¼ó°Ìºå¿À¤È12¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¡£¥ê¡¼¥°Á°È¾Àï½ªÎ»»þ¤Ë¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î½ç°Ì¤Î¡Ë2°Ì¤Ç¤Ï¥À¥á¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö²£ÉÍÃ¥¼ó¡×¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤â¡¢¥ê¡¼¥°½øÈ×¤Ï³Î¼Â¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö½é²óµ¾ÂÇ¡×ºÎÍÑ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ê¿ô»ú¤òÊÂ¤Ù¤ì¤ÐÆ±¤¸7Æü½ªÎ»»þ¤Ç¡¢ºå¿À¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦244¡¢ÂÇÅÀ320¤Ç¡¢µ¾ÂÇ104¡¢ÅðÎÝ81¡£DeNA¤ÏÆ±ÂÇÎ¨¡¦236¡¢ÂÇÅÀ312¤Ç¡¢µ¾ÂÇ46¡¢ÅðÎÝ46¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦¶áËÜ¡×¡Ö2ÈÖ¡¦ÃæÌî¡×¤Î¾®µ»¤¬¸ú¤¯È×ÀÐ¤Î¡Ö1¡¦2ÈÖ¡×¤òÍÊ¤¹ºå¿À¤Î¸å¿Ð¡Ê¤³¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ò¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢DeNA¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢Åû¹á¤ÈÂ³¡¹¤È¡ÖÂçË¤¡×¤¬1·³¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¡Ö°ìÈ¯¹¶Àª¡×¤Ø¤ÎÆ°¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢8·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ1¡¦2ÈÖ¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤¿¡Ö³á¸¶¡¢²ÜÌ¾¡×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÌ¥ÎÏ½½Ê¬¡£¶áÌ¤Íè¤Î¡Ö1¡¦2ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ï¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¡¡»Ä¤ê43»î¹ç¡£ÂçµÕÅ¾V¤Î¡Ö²£ÉÍÃ¥¼ó¡×¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈÖÄ¹¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¡ÖÂÇ¤Ä¡×¤Î¤«¡ÖÁ÷¤ë¡×¤Î¤«¡£¤É¤¦ÂÉ¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡£Á´ÎÏ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡¡¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¡ÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë