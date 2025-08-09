イーロン・マスクによるツイッター買収の全貌を描いた衝撃のノンフィクション『Breaking Twitter イーロン・マスク 史上最悪の企業買収』（ベン・メズリック著、井口耕二訳）が話題だ。本書には、マスクとツイッター社の壮絶な攻防と理想の衝突が、克明かつ臨場感たっぷりに描かれている。「生々しくて面白い」「想像以上にエグい」「一気に読んだ」などの絶賛の声も多い。本記事では、物議を醸したマスク自身のツイートを取り上げながら、ツイッター買収劇を概観してみたい。（構成／小川晶子）

ツイッター買収劇。はじまりのアンケート

民主主義が機能するには言論の自由が不可欠だ。

いま、ツイッターは、この原理に従っていると思うか？



1 はい

2 いいえ

（p.47）

これは2022年3月25日にイーロン・マスクがツイッターに投稿したアンケートである。24時間後の回答期限には200万人以上の回答が集まり、その70％が「いいえ」を選んでいた。

イーロン・マスクによる「ツイッター買収劇」を、マスクのツイートで振り返ってみると、このアンケートからスタートしたと言えるだろう。

マスクにとって「言論の自由」は極めて重要だ。

テスラもスペースXも、「人類の文明を長続きさせる」ために情熱を傾けてやっている。

人類の存続がかかったミッションを成し遂げるには、言論の自由が絶対に必要だと考えていた。

それなのに、ツイッターは主流と異なる意見を抑圧し、アカウント凍結やシャドウバン、場合によっては削除という強硬手段がとられて、自由な場でなくなっているという懸念を持っていた。

気軽なツイートがマスクの運命を狂わせていく

もともとツイッターを好んで使っているマスクには、もちろんフォロワーも多い。このアンケートを投稿した時点で7900万人近いフォロワーがいるのだ。

一つひとつの投稿に注目が集まり、ニュースにもなり、投稿内容によっては大変な騒動になってしまう。普通の感覚なら、怖くて気軽につぶやけなくなりそうだ。

ところがマスクは違う。ガンガン投稿する。

いや、本人は「気軽」なわけではないのだろうが、外から見ると気軽で、自分の立場や状況を考えずに投稿しているように見える。

物議を醸し、多くの人の運命を変えたとも言えるマスクのツイートを見てみよう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）