超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #1』が8月8日に配信。出演した学生が完全オーダーメイドのキャンプ事業での成功をアピールした。

【映像】大企業から「10点満点」を集めたプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

関西学院大学総合政策学部に通う小川源太（おがわ・げんた）さんは、現代のスマホ越しの関係性に寂しさを感じ、もっと直接心が揺さぶられるような体験を提供・共有したいという思いから完全手ぶら・オーダーメイド型のキャンプを企画。50名という目標を超える70名が参加したことをアピールした。自身については「誰よりも人の心を動かすことに全力で向き合える人間」だと語った。

「正直もうポテンシャルしか感じていない」

多和田大紀（株式会社青山財産ネットワークス 経営企画本部 本部長 執行役員）：「正直もうポテンシャルしか感じていないです。集客目標は50人でしたが小川さんのポテンシャルからすると少し低すぎたようにも思えます。もし200人という集客目標を置いたとしたらどういうやり方で臨みましたか？

小川：大人数の場所に営業をかけることによって、人数を増やせると思います。目標50人の時の集客は完全なオーダーメイド型を作ったことによって顧客満足度がすごく上がったので、それによる口コミ・紹介が多く、そこまで積極的に集客していませんでした。

吉柳さおり（株式会社ベクトル取締役副社長）：SNSなどを通じてPRして、もう少し最終的な体験人数を増やそうとは考えなかったのでしょうか？

小川：キャンプの魅力を映像化してSNSに流しましたが、フォローが伴っていないと集客には繋がりにくく、難しいと判断しました。SNSはこれから挑戦したい分野です。

吉柳：弊社にご入社いただいたら、そのノウハウをたくさん教えたいと思います。

菊池誠晃（株式会社デジタルプラス代表取締役）：2人で立ち上げたキャンプ事業において意見が合わない時はどうしていましたか？

小川：キャンプという少し特殊な事業だったので、実際にキャンプ場に足を運んで意見のすり合わせを現場でしていたので意見衝突はあまり起きませんでした。



「10点満点」が5社の高評価

企業の採点は、下が4点から、上は10点満点がなんと5社。

「10点」をつけたロート製薬株式会社は「好きなことを事業にまでしてしまう行動力は素晴らしい。うちはいろいろな挑戦をしており、副業や社内の起業家の支援制度もあって、2年目ですでに起業をしている人もいます。ぜひロートで人を健康に生き生きとするお手伝いをする傍らキャンプ事業などもやってもらって、一緒に挑戦していけたらいいなと思いました」と絶賛。

同じく「10点」をつけたベクトルは「弊社では社員が新規事業を役員と毎週考える会議がありまして、そこにぜひとも参加していただきたい。元々の能力を持っておられる。また、コミュニケーションビジネスでキャラクターが大事なので、弊社のキャラクターにもすごく合っています」と太鼓判を押した。

