◇セ・リーグ 阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日 京セラD）

深夜に及んだ敗戦で阪神・伊藤将司の悔しさはより増したろう。またも勝てなかった。1週間前も同じヤクルト相手に7回1失点と好投したが、後続投手が同点とされ勝利投手になれなかった。この夜は1―0で完封目前の9回表、自身が同点とされて降板した。

ただし、誰もが認める好投だった。8回まで佐藤輝明30号ソロの1点を守り抜いていた。

無援の打線で問題は一塁走者を二塁に進められなかったことか。つなぎである。併殺打、ゴロ二封、盗塁死。一、二塁でのバント邪飛もあった。

その点、伊藤将は回の先頭出塁を許しながら二塁進塁を許さなかった。2回表無死一塁は凡飛や内野ゴロ二封に取った。5回表無死一塁は後続を外飛2本と見逃し三振でしのいだ。

そして迎えた7回表、先頭の村上宗隆に2本目の右前打を浴びた。3度目無死一塁だった。

打者ホセ・オスナに1ボール―2ストライクから4球目を投げようと右足をあげ、ステップしようとした瞬間だった。

目の前の村上がスタートを切った。伊藤将はとっさに右足を下ろし、一塁にけん制球を投げた。1―3―4の転送で二塁上で刺した。記録は盗塁死だが、けん制が光った大きなアウトだった。

先に＜とっさに＞と書いた。伊藤将は打者への投球のつもりでいたはずだ。だから右足は本塁と一塁方向のほぼ中間、45度のあたりに踏み出していた。ボールの握りは変化球ではなかったか。

何度か書いてきたが、伊藤将は投球タイムは速くない。クイックモーションも使わない。ただしけん制が実にうまく、一塁走者は投球との判断が難しく、足止めされる。

それにしても投げる方向を急きょ変更するのは相当な技である。かつて江夏豊は「左目でミット、右目で打者を見る」という視野の広さで投げる寸前で投球を変えた。あの「江夏の21球」ではスクイズを察知してカーブの握りのままピッチアウトしている。そんな神業を思わせた。

その江夏が「目をつぶれば同じシーンが何回でも浮かびます」と『わたしの藤沢周平』（文春文庫）で語っている。悔恨のシーンである。「野球には“この次”がある。失敗から学べばいい」

悔やむのは9回表先頭の内山壮真に浴びた二塁打か。無条件で二塁を与えたわけだ。“この次”である。 ＝敬称略＝

（編集委員）