世界を揺るがすトランプ米大統領を主人公に据えた中国の伝統演劇「粤劇（えつげき）」（広東オペラ）が香港で活況を呈している。生き別れた双子の兄が中国にいたという荒唐無稽な設定で「ばかばかしさ」にあふれた香港流の笑いが満載だ。普段は劇場に寄りつかない若者を引きつける効果があり、人気が低迷する粤劇の復活につなげたいと期待が高まっている。（共同通信香港支局＝一井源太郎）

「賛否両論がある国際政治や中国の近現代史の話題を香港人らしい角度で解釈している。面白いし誇らしい」。初めて粤劇を鑑賞した香港人女性（21）は公演後にやや興奮した様子で語った。

火星人が地球を襲撃してトランプ氏を拉致し、中国の文化大革命を経験したトランプ氏の兄が米大統領の代役に―。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記や、文化大革命の中で失脚して非業の死を遂げた劉少奇が登場するなど、時空や理屈を超えたはちゃめちゃなシナリオだ。だがトランプ氏とならこんなやりとりがあったはずとの観客の空想力を刺激する内容で、劇場は笑いに包まれた。

話題性も重視し、最新版のシナリオでは、ホワイトハウスでトランプ氏とウクライナのゼレンスキー大統領が殴り合う場面や、トランプ氏暗殺未遂事件も盛り込まれた。

粤劇の起源は明代（14〜17世紀）にさかのぼるとされる。舞台下では太鼓や銅鑼（どら）、二胡（にこ）などによる生演奏が行われ、広東語のせりふの大部分は歌いながら発せられる。舞台横に字幕を表示する設備もある。歌ありダンスありで、字幕の言葉が分からなくても楽しめる。

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産にも登録された粤劇だが、「内容が古くさくて退屈。年寄りの見るもの」とのイメージが定着。近年は退潮が顕著だ。粤劇ファンにショックが広がったのが2025年3月の粤劇専用劇場「新光戯院」の閉鎖だ。香港にはもう一カ所だけ専用劇場があるが規模は小さい。上演場所が少なくなれば、役者やスタッフの生活の維持に困難が生じる。

「時事ニュースをテーマにした新しい粤劇だ」。トランプ作品の脚本兼プロデューサーを務める李居明氏は語る。李氏はトランプ劇を作るまでは、中国の古典などを素材にした伝統的な粤劇を36本制作してきた香港粤劇界の大物だ。批判覚悟で路線変更に踏み切ったのは「若者が粤劇を見に来なくなったためだ」と話す。

トランプ氏役の俳優、龍貫天氏は「若者が楽しんでいたのがうれしい。粤劇も悪くないと感じ、次もまた来てくれる」と手応えを感じている。李氏は今後も最新の話題を取り入れて継続的に改良していく予定だ。

中国の伝統演劇「粤劇」で大型画面に映し出されたトランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領。舞台上では両者に扮した役者が熱演を繰り広げる＝2025年6月、香港（共同）

控え室で出番を待つトランプ米大統領役の俳優＝2025年6月、香港（共同）

トランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領に扮する役者が出演する中国の伝統演劇「粤劇」＝2025年6月、香港（共同）

