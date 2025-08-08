高血圧の患者さん必見、歯科医が教える「口腔ケアのポイント」これ以上悪化させないために

高血圧は心臓だけでなく、お口の健康にも影響を及ぼすことをご存じでしょうか。高血圧の患者さんは健康な人と比べて、むし歯や歯周病のリスクが高まる傾向があります。今回は、高血圧になったときの口腔ケアのポイントを、「やまだ歯科クリニック」の山田先生に詳しく解説していただきました。

監修歯科医師：

山田 崇雅（やまだ歯科クリニック）

明海大学歯学部歯学科卒業。2013年、香川県さぬき市に「やまだ歯科クリニック」を開院。「削らない」「抜かない」をモットーに予防型歯科医院として、10年、20年先の歯の健康を見据えた医療を提供。質の高い保険治療で、インプラント適応を最小限に抑えている。開院以来、インプラント脱落や再生治療後の抜歯症例ゼロを継続している。

編集部

高血圧患者さんの口腔ケアのポイントを教えてください。

山田先生

高血圧の人の口腔ケアでは、セルフケアの徹底はもちろんのこと、歯科医院での定期的なケアも非常に重要です。よくある誤解として、「歯磨きが上手になったら十分」と思う人もいらっしゃいますが、歯科医院ではご家庭でできない専門的なケアを実施していきます。

編集部

具体的に、歯科医院ではどのようなケアをおこなっていくのでしょうか？

山田先生

歯科医院には超音波で汚れを落としたり、薬剤を浸透させたりする機材があるので、これらを使って歯ぐきの中（歯周ポケット）の洗浄をおこなうことができます。表面的な汚れを落とすだけでなく、肉眼では見えない部分の汚れも徹底的に落としていけるのが、歯科医院のケアの大きな特徴です。

編集部

お口の渇き（ドライマウス）に対しては、どのようなケアをおこなうとよいでしょうか？

山田先生

基本的には、保湿と唾液腺マッサージが有効です。保湿については、ドラッグストアなどで売っている保湿剤やうがい薬など、ある程度皆さんもご存じだと思います。一方で、唾液腺マッサージについてはあまり知られていないので、ぜひこちらも積極的に実践していただきたいです。

編集部

唾液腺マッサージについて、もう少し詳しく教えてください。

山田先生

唾液腺は耳の前（耳下腺）、顎の下・首の付け根（顎下腺）、舌の下（舌下腺）の大きく3カ所に位置しています。これらの部位に指を当て、円を描くように優しくマッサージしてください。唾液には口腔内を清潔に保つほか、唾液に含まれるミネラルは歯のエナメル質を強化する作用もあります。高血圧患者さんを含め、どの年代の方にもおすすめのケアです。

※この記事はMedical DOCにて＜「高血圧」が歯周病・むし歯リスクを高めるのはご存じですか? 口腔ケアのポイントも歯科医が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。