『なにわ男子の逆転男子』200回記念で「尻相撲ザ・トーナメント」開催！timelesz松島聡も参戦

■記念すべき放送200回！「300回、いや500回目指して、これからもさらに頑張ります！」（西畑大吾）

2021年4月にスタートした、なにわ男子の冠バラエティ『まだアプデしてないの？』。様々な企画に挑戦しながら、『逆なにわ男子の逆転男子』へと進化し、8月9日の放送でついに200回を迎える。

そんな記念すべき放送200回を飾る企画は『逆転男子』が誇る名物企画「尻相撲ザ・トーナメント」。これまでの“尻相撲”において、圧倒的な強さを誇り、チャンピオン尻の異名を持つ大橋和也を王座から引きずり下ろすべく、過去最強にして超豪華な“刺客たち”がやってくる。

その刺客たちは、ちゃんぴおんずの大ちゃん、オードリーの春日俊彰、ボディービルダーの横川尚隆、そしてtimeleszの松島聡。なんと松島はtimeleszのダンストレーナー・NOSUKEを従えて登場し、冒頭からなにわ男子のメンバーたちをザワつかせる。

■「シリ時代の開幕ですね」歴戦の猛者たちの戦いに王者・大橋は余裕の表情!?

200回を記念するにふさわしい豪華挑戦者が参戦しての「尻相撲ザ・トーナメント」。大ちゃん、春日、そして前回出場時よりも大幅にビルドアップしてリベンジに燃える横川に加え、「はっすん（大橋）を引きずり下ろしたい」と並々ならぬ意欲を見せる松島と、強敵揃いの挑戦者たちにスタジオのボルテージは早くもMAXに。

「ダンスを担う聡ちゃんがtimeleszを背負ってきた」とNOSUKEも太鼓判を押す松島と、なにわ男子が誇る“野球尻”藤原丈一郎の対戦で幕を開けた「尻相撲ザ・トーナメント」は激戦に次ぐ激戦。これに王者・大橋は「いい戦いが続いてて、まさに“シリ時代”の開幕ですね」と余裕の表情を見せる。

はたして王者・大橋を倒す“尻”は現れるのか？ 記念すべき放送200回、そして自身の28歳の誕生日でもあるこの日に大橋は、いったいどんな戦いを見せてくれるのか!?

■TELASAでは新作TELASAオリジナルコンテンツも配信開始！

動画プラットフォーム「TELASA」では、過去の放送回を見放題配信中。そして、8月9日には大橋和也の誕生日を記念してTELASAオリジナルの“逆転男子コンテンツ”が配信開始となる。

オリジナルコンテンツは、6月28日に放送された「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」の大橋和也編。TELASAでは、この企画の貴重な未公開シーンを限定配信する。

メイクなども終え、支度を完了したところで突然収録がお休みになり、スタッフから「大橋くんの行きたいところに行きましょう」と言われて、出かけることになった大橋。実はメイクをしているときから、他のメンバーの姿が見当たらず、お弁当も用意されていないことに違和感を覚えていたことが明らかに。

早速行きたいところをリストアップし、大橋自ら電話で取材交渉も。目的地へ向かうタクシーのなかでは、リアルな休みの日をどのように過ごしているのか、そしてなにわ男子全員でやりたいロケ企画についての提案なども飛び出す。

また、プライベートで街を歩いているときにも不思議なほどまったく顔バレしないと嘆く姿や、メンバー同士のご飯事情など、貴重な情報が満載。どうしても行ってみたかったというインテリアショップでは、商品を見ながら大橋自身の部屋のインテリアやキッチン事情も赤裸々に語られる。

なにわ男子メンバーへの感謝や熱い思いも明らかになったこの企画。未公開シーンでもその貴重なエピソードやなにわ男子への愛を大いに堪能できる。オリジナルコンテンツは地上波番組の放送終了後の16時から配信される。