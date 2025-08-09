ふさふさの毛を持つ赤ちゃん猫がハリネズミのようになっちゃった！？毛がピンピンと真っ直ぐ天井に向かって逆立つ姿は、まるでハリネズミのようだとInstagramで話題です。投稿は41万再生を突破し、「なんて可愛いの、恋に落ちちゃった」「ハンサムな子猫ね！」「まるで天使のようだ」といった声が寄せられました！

【動画：ふわっふわの子猫の『毛』が変化して……】

ふわふわ赤ちゃん猫の毛が逆立つと…

Instagramアカウント『 ‍@yuriko02200220（Chako Family）』さまに投稿されたのは、ハリネズミのようになってしまった赤ちゃん猫です。

この頃、まだ赤ちゃんだった「のあ」ちゃんという子猫は、ふわふわの毛が特徴的な子猫だったといいます。元気いっぱいでやんちゃなのあちゃんでしたが、毛が逆立つと……？

まるでハリネズミのようなツンツンヘアーに大変身！まだお家の環境に慣れていない時期のようなので、もしかすると周囲に警戒していたのかもしれません。

あまりにもツンツンと毛が逆立つ様子がInstagramに投稿されると、国内ユーザーだけでなく、海外ユーザーからも「なんて可愛いの、恋に落ちちゃった」「ハンサムな子猫ね！」「まるで天使のようだ」と反響が寄せられたのでした。

元気いっぱいな子猫時代ののあちゃん

子猫時代も、普段はふわふわの短毛気味な毛をぺたんと寝かせて、マイペースに遊んでいたというのあちゃん。床でゴロゴロと寝転がりながら遊んでいたかと思えば、一瞬で眠りに落ちてしまう子猫あるあるを見せることも多かったとか。

また、別の日には先輩猫たちに遊んでもらう元気いっぱいな姿も！この時は、若干毛がピンと天井に向かって立っているようにも見えたそうで、のあちゃんのハリネズミ化は日常的に起こっていたのかもしれません。

今では立派に成長

そんなやんちゃなふわふわ時代を持つのあちゃんも、今では立派に成長して先輩猫さんたちの仲間入りを果たしたそうです。体はどっしりと大きくなり、落ち着きもあるのだとか。

のあちゃんを含む10匹の猫さんたちと一緒に暮らす様子が投稿されているInstagramアカウント『@yuriko02200220（Chako Family）』さま。日々賑やかでマイペースな猫さんたちの暮らしぶりを覗くことができますよ！

のあちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「 ‍@yuriko02200220（Chako Family）」さま

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。