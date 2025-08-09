キタキターーーーッ！！【ファミリーマート】この夏食べたい♡「新作アイスバー」

暑すぎる毎日のご褒美は、【ファミリーマート】の「新作アイスバー」で決まり！ 見た目もお味も大満足の4商品をセレクトしたので、ぜひお店でチェックしてみてください。

贅沢感がすごいっ！「塩キャラメルアイスバー」

最初にご紹介するのは、アイスマニアの@miki__iceさんが「ファミマ限定の新商品！」と激推しする、森永製菓の塩キャラメルアイスバー。ロレーヌ産岩塩を使用した塩キャラメルアイスを、キャラメルチョコでコーティングしたキャラメル尽くしの1品。「思った以上に塩気がきいてて、キャラメルの味が引き立ってる」とお味も大満足のご様子。お値段は\178（税込）です。

バータイプがうれしい！「南国白くまバー」

鹿児島のご当地アイス「白くま」が、片手で食べられるバータイプになって登場！@miki__iceさんによると「練乳味のアイスをベースに、みかん・ゴールデンパイン・黄桃・あずきを混ぜ込んで」いるのだそう。白いアイスにカラフルなフルーツ・あずきがまんべんなく入っていて、どこを食べてもおいしそう。フルーツならではのフレッシュな酸味も感じられるとのことなので、甘すぎずさっぱりと食べられそうです。

ビジュ大優勝！「夏色アイス パイン & ソーダ」

@miki__iceさんが「夏にぴったりな爽やかアイスバー」とおすすめするのは、パインとソーダで黄色・水色の2色のグラデーションに仕立てた夏色アイス。パイン味のアイスには、果汁が30%も使用されていて味もしっかりジューシー・甘さと酸味のバランスが絶妙だとか。バーの真ん中は2つのフレーバーが程よくミックスされているそうなので、味の変化を楽しみながら食べてみてはいかがでしょう。

みんな好きなやつ！「ザクット チョコバナナ味」

最後にご紹介するのは、パッケージもアイスもチョコバナナ感満載のこちら。ファミリーマート限定のアイスバーです。バナナアイスにチョコと、ザクザク食感のチョコクッキーをマーブル状に混ぜ込んでいるそう。@miki__iceさんいわく「ゴリっと存在感のあるチョコ」を感じられるところもあって、食感が楽しめるとのこと。チョコはビターで、甘くなりすぎずに最後までおいしく食べられるそうです。

