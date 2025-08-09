今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「トラ日記」に投稿された、まるで人間のようなくつろぎ方をする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は94万回を超え、投稿には「猫はこんな寝方しませんwww」「野生のやの字も無くておもろい」といった声が集まっています。

【動画：『ベッドの上にいる猫』を見て思わず笑った飼い主さん→SNSにあげると…】

さらば野生の本能

TikTokアカウント「トラ日記」に登場したのは、猫の「トラ」くん。保護猫カフェで出会ったそうで、飼い主さんいわく、トラくんはクセが強い「猫らしくない猫」なのだそうです。

今回、飼い主さんが投稿したのは、そんなトラくんの猫らしくない寝姿。ある日、飼い主さんがベッドでゴロゴロを満喫するトラくんを見たところ、手足を豪快に広げて寝ていたといいます。

中身は人間？

トラくんは元野良猫だそうですが、寝姿だけを見ると、完全に野生は感じられません。あまりにも無防備なへそ天を見せており、飼い主さんのことを信頼しきって、とってもリラックスしていることが伝わってきます。飼い主さんにたくさん可愛がられているのでしょう。

猫ちゃんとは思えない寝姿をするトラくんを見て、飼い主さんも「本当に猫だよね…？」と疑っているのだとか。扇風機の風に当たりながら仰向けで涼む姿は、猫というよりも人間に見えます。

可愛すぎる寝姿で飼い主さんの心を鷲掴みにするトラくん

中に人間が入っているのか、それとも前世が人間なのか。飼い主さんからも視聴者からも「猫じゃなくて人間だ！」と疑われてしまう、猫っぽくないトラくんなのでした。

投稿は、TikTokにて10.1万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。トラくんなら、これからも豪快で思わず笑ってしまう姿をたくさん見せてくれることでしょう。

投稿を見た視聴者からは「もしかして…自分がねこたんだって気づいてないんじゃ」「飼い主さんのこと相当信頼してるんだろうなあ」「手術の時くらいしか見んポーズで草」「歯が見えてるのもちょー可愛い」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「トラ日記」では、他にもトラくんが眠っている様子が投稿されています。

トラくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「トラ日記」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。