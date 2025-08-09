フリーアナウンサーの佐藤由菜（26）が6日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手はJ2・RB大宮アルディージャのMF谷内田哲平（やちだ・てっぺい＝23）。



【写真】ユニホームのペアルックで結婚指輪どーん

佐藤は文書を公開し、「私事ですが、谷内田哲平さんと結婚しました」と発表。二人の出会いについては「取材を通して知り合い、彼が韓国に移籍してから連絡を取るようになりました」と記した。谷内田は2024年に京都サンガから韓国Kリーグ2部の「FC安養」に期限付きで移籍し、2025年にRB大宮へ移籍している。



「初めての景色をたくさんみせてくれ、常に真っ直ぐな愛で接してくれる彼はこれまで支えられてばかりきた私が、初めて支えたいと思った人でした」（原文まま）と谷内田への思いも吐露。今後については「サッカーに真剣に向き合う彼の夢を一番近くで応援できることに感謝し、いつまでも互いをリスペクトし合える関係であれるよう、私も一層精進してまいります」と記した。



谷内田も同日に自身のXで結婚を公表し、「お互いに支え合い、夢、目標に突き進んでいきます！」と発表。投稿には、2人で寄り添って“家族”のウサギと一緒に笑顔を見せるショットと、RB大宮のユニホームを着用したペアルックの画像も掲載。こぶしを突き出して結婚指輪を披露している。



佐藤は東京の名門・お茶の水女子大学生活科学部を卒業した才女。卒業後はKBS京都のアナウンサーをつとめ、現在はフリーアナウンサーとして活動している。谷内田は帝京長岡高等学校出身。2019年の全国高等学校サッカー選手権大会では優秀選手賞を受賞、2023年にはU-22日本代表に選ばれている。



（よろず～ニュース編集部）