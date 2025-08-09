『なにわ男子の逆転男子』200回記念で尻相撲対決 “最強”大橋和也にtimelesz松島聡、オードリー春日ら挑む
7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠番組『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）が、2021年に『まだアプデしてないの？』から進化を重ね、ついに放送200回を迎える。記念すべき放送200回では、名物企画『尻相撲』で豪華刺客たちが最強尻・大橋和也に挑む。また、メンバーたちから200回を迎えられた喜びと、視聴者への感謝のメッセージが到着した。
『尻相撲ザ・トーナメント』ではこれまでの尻相撲において、圧倒的な強さを誇り、“チャンピオン尻”の異名を持つ大橋を王座から引きずりおろすべく、ちゃんぴおんずの大ちゃん、オードリーの春日俊彰、ボディービルダーの横川尚隆、そしてtimeleszの松島聡などが刺客としてやってくる。なんと松島はtimeleszのダンストレーナー・NOSUKEを従えて登場し、冒頭からなにわ男子のメンバーたちをザワつかせる。
大ちゃん、春日、そして前回出場時よりも大幅にビルドアップしてリベンジに燃える横川に加え「はっすん（大橋）を引きずり下ろしたい」と並々ならぬ意欲を見せる松島と、強敵ぞろいの挑戦者たちにスタジオのボルテージは早くもMAXに。
「ダンスを担う聡ちゃんがtimeleszを背負ってきた」とNOSUKEも太鼓判を押す松島と、なにわ男子が誇る【野球尻】藤原丈一郎の対戦で幕を開けた『尻相撲ザ・トーナメント』は激戦に激戦を重ね、これには王者・大橋も「いい戦いが続いてて、まさに“シリ時代”の開幕ですね」と余裕の表情を見せる。
果たして王者・大橋を倒す尻は現れるのか。記念すべき放送200回、そして自身の28歳の誕生日でもあるこの日に、いったいどんな戦いを見せてくれるのか。王者・大橋の『お尻物語 第2章』が開幕する。
なお、動画プラットフォームTELASAでは、過去の放送回を見放題配信中。そして、きょう9日は大橋の誕生日記念ということで、午後4時からTELASAオリジナルの“逆転男子コンテンツ”が配信開始される。「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」―その大橋和也編。―6月28日の地上波放送で大反響だった企画の貴重な未公開シーンを今回、限定配信する。
メイクなども終え、支度を完了したところで突然収録お休みになり、スタッフから「大橋くんの行きたいところに行きましょう」と言われて、出かけることになった大橋。実はメイクをしている時から、他のメンバーの姿が見当たらず、お弁当も用意されていないことに違和感を覚えていたことが明らかに…。
さっそく行きたいところをリストアップし、大橋自ら電話で取材交渉も。目的地へ向かうタクシーの中では、リアルな休みの日をどのように過ごしているのか、そしてなにわ男子全員でやりたいロケ企画についての提案なども飛び出す。
また、プライベートで街を歩いているときにも不思議なほど全く顔バレしないと嘆く姿や、メンバー同士のご飯事情など、貴重な情報が満載。どうしても行ってみたかったというインテリアショップでは、商品を見ながら大橋自身の部屋のインテリアやキッチン事情も赤裸々に語られる。なにわ男子メンバーへの感謝や熱い思いも明らかになったこの企画。未公開シーンでもその貴重なエピソードやなにわ男子への愛を大いに堪能することができる。
■メンバーコメント
▼西畑大吾
200回うれしいです！ 300回、いや500回目指して、これからもさらに頑張ります！
▼大西流星
こんなにも長く愛していだけると思っていなかったです。だんだん激しい内容も増えてきたけれど、それに対応できてきている自分たちにもびっくりしています。これからも楽しんでください！
▼道枝駿佑
こうして200回を迎えられたのはファンの皆さん、スタッフの皆さんのおかげです。ゴールデン目指して頑張ります！
▼高橋恭平
自分たち、おめでとう！ 気持ちはまだ10回くらいな感じですが、1000回目指して頑張ります!!
▼長尾謙杜
祝！これからもずっと続きますように！
▼藤原丈一郎
200回すごくうれしいです！ 1回1回をなにわ男子みんなで楽しみながら、300回も迎えたいです。
▼大橋和也
あっという間に200回！ みんなで、続けられていることが本当にうれしいです。見てくださる皆さんにももっと楽しんでいただけるように、いろんな企画に挑戦していきたいです！
