『LuckyFes′25』が開幕！きょう8月9日の配信タイムテーブルをチェック ABEMAで無料生中継
茨城県ひたちなか市・国営ひたち海浜公園で開催される野外音楽フェス『LuckyFes'25』（8月9日〜11日）のライブ映像が、ABEMAにて無料生中継される。期間中はABEMA内に『LuckyFesチャンネル』を特設し、すべて無料で視聴可能となる。
【画像】『LuckyFes'25』8月9日（土）の配信タイムテーブル
今年も“音楽と食とアートの祭典”をテーマに、多彩なジャンルのアーティストが集結。9日から3日間にわたり、「RAINBOW STAGE」「WING STAGE」「GARDEN STAGE」から厳選されたライブや特別トークが届けられる。
以下は、きょう9日の配信タイムテーブル。アイドルグループたちの華やかなステージのほか、スキマスイッチ、相川七瀬、氣志團、湘南乃風など多彩なアーティストのライブが予定されている。
■8月9日（土）配信タイムテーブル
10:00〜 オープニングMC（トーク）
10:20〜 しなこ
11:05〜 IS:SUE
11:50〜 ＝LOVE
12:35〜 MAZZEL
13:20〜 アンジュルム
14:05〜 AMEFURASSHI
14:50〜 CANDY TUNE
15:35〜 CUTIE STREET
16:20〜 FRUITS ZIPPER
16:55〜 つばきファクトリー
17:30〜 ハラミちゃん
18:00〜 私立恵比寿中学
18:40〜 スキマスイッチ
19:20〜 s**t kingz
20:05〜 相川七瀬
20:40〜 Novel Core
21:20〜 m-flo
21:55〜 氣志團
22:20〜 湘南乃風
※中継アーティストは一部変更となる可能性あり
※アーティストによって配信楽曲数は異なる
※厳選曲の無料見逃し配信あり（一部アーティストはアーカイブ配信なし）
