¹ñÏ¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¡¢Éû»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë¼¡¤°¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë»öÌ³¼¡Ä¹¡ÊÃí¡Ë¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿ÃæËþÀô¤µ¤ó¡ÊÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï9¿ÍÌÜ¡Ë¡£·³½ÌÃ´Åö¾åµéÂåÉ½¤È¤¤¤¦¹ñÏ¢¤Î·³½ÌÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¾ì¤ÇÆü¡¹¡¢·³½Ì¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæËþ¤µ¤ó¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
·³½ÌÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×Ç¤Ì³¤Ï³Æ¹ñ¸ò¾Ä¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¶¶ÅÏ¤·¡×
ÊÔ½¸Éô¡¡¤Þ¤º¡¢2017Ç¯5·î¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢»öÌ³¼¡Ä¹¡¢·³½ÌÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæËþ¡¡¼Â¤Ï·³½Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶²¤é¤¯³Ë·³½Ì¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¡¢·³½Ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¹â¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ïÊ¼´ï¡¢¾®·¿Éð´ï¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¸ÊªÊ¼´ï¡¢²½³ØÊ¼´ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¡¢¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿·¶½µ»½Ñ¡¢¿·¶½ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢±§Ãè¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤¢¤È¤ÏAI¤ÎÊ¼´ï²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¬ÈÏ¤Å¤¯¤ê¡£¹ñÏ¢¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬¹ñÏ¢¤Î¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¬ÈÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¬ÈÏ¤Å¤¯¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²ñµÄ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íÀ¯ºöÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Çµ¬ÈÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¿È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ÃÌÁ¹ñ¤ËÄó¸À¤·¡¢Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¬ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ò¤È¤ë²ÃÌÁ¹ñ¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶¦ÄÌ¤Î´ðÈ×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÀ¯¼£Åª¤Ê¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢Ä¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Î¶¶ÅÏ¤·Åª¤Ê¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤«¡×¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼è¤ê»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡¡³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæËþ¡¡°ì±þ»ä¤Ï·³½ÌÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Î°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²ÃÌÁ¹ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¡£ÅöÁ³¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ÏÈà¤é¤Î¸«Êý¡¢Î©¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È³°¸òÅØÎÏÅª¤Ê¡¢¶¶ÅÏ¤·Åª¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Æ¥ì¥µ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿
ÊÔ½¸Éô¡¡¤µ¤Æ¡¢ÃæËþ¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæËþ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤º¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡ÊUNHCR¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë´û¤Ë¹ñÏ¢¿¦°÷¤òÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæËþ¡¡¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¹â¹»¤Ï¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡¤È¤¤¤¦²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë»äÎ©¤Î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Æ¥ì¥µ¤ÎÆ¯¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡¢¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¸ò´¹Î±³Ø¤ÇÎ±³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÇùÁ³¤ÈÆ´¤ìÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç³ØÀ¸¤ÎÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡¡¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢º£¤Î·³½Ì¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¿ÏÂ¤È¤«ÉÔÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï½ù¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæËþ¡¡¤½¤â¤½¤â¹ñÏ¢¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤ÎÁ°Ê¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ¤³¦ÂçÀï¤òÆóÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Èá»´¤Ê¤³¤È¤ò¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤ÎÁÏÀß¤ÎÌÜÅª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ï¡¢Ê¶Áè¡¢ÀïÁè¤Î¡¢ºÇ½é¤ÏUNHCR¤Ç¿ÍÆ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÀïÁè¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¿ÍÆ»Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡¢ÊÝ¸î¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏPKO¡ÊÊ¿ÏÂ°Ý»ý³èÆ°¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸ò¾Ä¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢UNDP¡Ê¹ñÏ¢³«È¯·×²è¡Ë¤Ë¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³«È¯¶¨ÎÏ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³«È¯»Ù±ç¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¶Áè¤«¤éÉü¶½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»Å»ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·³½Ì¤Ç¤¹¡£
·³½Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·³È÷ºï¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Íê¾úÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¡¢¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¡¢Æ©ÌÀÀ¤ÎÉ¾²Á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·³È÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ©ÌÀÀ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼êÊý¤ÎÉÔ¿®¤äÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¿®Íê¾úÀ®¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔ³È»¶¡¢·³È÷´ÉÍý¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·³È÷ºï¸º¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤ËÀïÁè¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯ÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆËü¤¬°ì¡¢Ê¶Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñºÝ¿ÍÆ»¸¶Â§¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¿Í¡¢Ì±´Ö¿Í¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÉÔÉ¬Í×¤ÊÂ»³²¡¦¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈó¿ÍÆ»Åª¤ÊÊ¼´ï¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¬ÈÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤¿¤Á·³½ÌÊ¬Ìî¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£Á´¤ÆÊ¶Áè¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢Ê¶Áè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Å»ö¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤â¤³¤È¤·Àï¸å80¼þÇ¯¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀïÁè¡¢Ê¶Áè¤È¿ÍÎà¼Ò²ñ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤È¤«¹ñºÝ´Ø·¸¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤¬Â¿Ê¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡¡¿´¤Ç´¶¤¸¤ë
ÊÔ½¸Éô¡¡¹ñÏ¢¿¦°÷¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¯´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæËþ¡¡¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÊ¶Áè¤¬¿Í´Ö¡¢»ÔÌ±¤ËÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê»´³²¡¢Èá»´¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢º£¤â¡¢ÆÃ¤Ë·³½Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼ïÎà¤ÎÊ¼´ï¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Èï³²¤ò¿Í´Ö¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ËÊ¼´ï¤ÎÌäÂê¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤é¤Î¼õ¤±¤¿¡¢¶²¤é¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤òÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÄ¾ÀÜ¡¢Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¿´¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°µ¡¤Å¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆü¡¹»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤âËèÆü¡¢¥¬¥¶¤Î¾õ¶·¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Èá»´¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤·¤«¤â½èÈ³¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¡¢º£¤Î21À¤µª¤Ë¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËèÆü»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ä100%¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤
ÊÔ½¸Éô¡¡À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢³Æ¹ñ¤È¤«³ÆÀªÎÏ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×ÏÇ¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤´¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃæËþ¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤ÆÆü¡¹¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæËþ¡¡»Å»ö¤Î¾å¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢º£¡¢¹ñÏ¢¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤¤Á¤Ã¤Èµ¡Ç½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï°ÂÊÝÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÊÝÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¹ñÏ¢¤Î»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê·Á¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´¤¯¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢É¬¤ºÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¿´¤ËÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢À¿°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤Á¤Ã¤ÈÊ¹¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²ò·èÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð²¿¤«À®²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£À¿¼Â¤Ë¿¿·õ¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯¼£²È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀ¯¼£²È¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¹ñÏ¢¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿´¤ËÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢°ìÀ¸·üÌ¿À¿¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤ò²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°µ¡²ñ¤Ë
ÊÔ½¸Éô¡¡¤³¤È¤·¤Ï¹ñÏ¢¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î80Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæËþ¡¡¤â¤¦80Ç¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ê¬¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç80Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤òÄ¾ÀÜ·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤È¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤À¤±¤Ç¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Î80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤¤Á¤Ã¤È²áµî¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£¿¿¼Â¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎò»Ë½¤Àµ¼çµÁ¼ÔÅª¤Ê¡¢¤É¤¦¤âÀµ³Î¤ÊÍý²ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³°¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È»ö¼Â¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ã±¤Ë»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ì¤òºÆ¤Óµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£Æü¤È¾Íè¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤Î80¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤Á¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÁèµ¾À·¼Ô¤Ë¿´¤ò´ó¤»¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤Ë
ÊÔ½¸Éô¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î80Ç¯¡¢¿·¤·¤¤Ê¿ÏÂ·ûË¡¤Î¤â¤È¡¢¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤âÀï¤ï¤º¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊ¶Áè¤Ï¤ä¤Þ¤º¤Ë¡¢º£¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¬¥¶¤ò½é¤á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤ª½ª¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃæËþ¤µ¤ó¤«¤é¡¢Àï¸å80Ç¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæËþ¡¡¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£80Ç¯Á°¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àï¸å80Ç¯¡¢ÆüËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÊ¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢80Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ã±¤ËËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¡¢Æ¬¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÀïÁè¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í§¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Â¿Ê¬¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÌäÂê¤Ï¼«Ê¬»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤âÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÀïÁè¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¼«Ê¬»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Àþ¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¶²¤é¤¯Ê¿ÏÂ¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¡¢Â¿Ê¬¶¯Âç¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î80¼þÇ¯¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤«¤é²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿´¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¼«Ê¬»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤Ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹ÔÆ°¤ò
ÊÔ½¸Éô¡¡ÃæËþ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæËþ¡¡Ê¬¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£º£¤ÏSNS¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÌäÂêÅÀ¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³¤³°¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ëº£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤¬¼«¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢À¼¹â¤Ë¶«¤ÖÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¹ñ¤â¼«¹ñ¤Î¹ñ±×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ¯¼£¤ä³°¸ò¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¥¤¥³¡¼¥ëÇÓ³°¼çµÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÇØ·ÊÍ×°ø¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³Æ¹ñ¤¬ÇÓ³°¼çµÁ¡¦ÊÝ¸î¼çµÁ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ÈÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÊ¿ÏÂ¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Á´Éô¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡¢Èà¤é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½½ÅÍ×¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤³¤½¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³¤³°¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢³¤³°¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤âÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÀ¤³¦Åª¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂêÅÀ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¹ÊÌ¡¢³Êº¹¡¢ÉÔÊ¿Åù¡¢ÉÔÀµµÁ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤¬¼Â¤Ï¡¢ÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤À¤±¡£¤â¤·ÃæËþ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÏ¢¤Ç·³½Ì¤Ê¤É¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»Ö¤¹¼ã¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæËþ¡¡¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ê¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤È¤Ê¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Â¿Ê¬¼ã¤¤»þÂå¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¼¤ÒÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¹ñÏ¢»öÌ³¼¡Ä¹¡ÄDGACM¡Ê¹ñÏ¢»öÌ³¶É¤ÎÁí²ñ¡¦²ñµÄ´ÉÍý¶É¡ËºîÀ®¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯5·î¸½ºß¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³¼¡Ä¹¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¿¦°÷¤¬34Ì¾ºßÀÒ¡£
¡ÒÃæËþ¡¡Àô¡Ê¤Ê¤«¤ß¤Ä¡¦¤¤¤º¤ß¡Ë»á¤ÎÎ¬Îò¡Ó
1963Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÆ¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ê¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡Ë¡£1989Ç¯UNHCR¤ËÆþ¿¦¡£UNHCR¤Ë¤Ïµì¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥é¥¯ËÌÉô¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥ÖËÜÉô¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é10Ç¯¶á¤¯ºßÀÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñÏ¢Ê¿ÏÂ°Ý»ý¶É¡ÊPKO¡ËÀ¯ºö¡¦É¾²Á¡¦·±ÎýÉôÄ¹¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅìÉôÄ¹¡¢¹ñÏ¢³«È¯·×²è¡ÊUNDP¡Ë´íµ¡ÂÐ±þ¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯5·î¤è¤ê¹ñÏ¢»öÌ³¼¡Ä¹·ó·³½ÌÃ´Åö¾åµéÂåÉ½¡Ê¸½¿¦¡Ë¡£
2018Ç¯ÊÆ¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼50¿Í¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
