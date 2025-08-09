◇ア・リーグ オリオールズ―アスレチックス（2025年8月8日 ボルチモア）

オリオールズの菅野智之投手（35）が8日（日本時間9日）、本拠でのアスレチックス戦で先発する。メジャー1年目の菅野はこの試合まで8勝5敗、防御率4.42。5回3失点だった2日（同3日）のカブス戦以来、中5日でのマウンドとなる。

アスレチックスとは6月8日（同9日）、敵地で先発して以来2度目の対戦。その際は4回1/3を8安打4失点で敗戦投手になっており、菅野の雪辱がなるかが注目される。

オリオールズは現在52勝63敗と低迷。ワイルドカード最終枠にも9ゲーム差をつけられているため、トレードでは“売り手”に回り、7月31日の期限までにDHのオハーン、外野手のマリンズ、ロレアーノ、先発投手のモートンといったベテランを次々と放出した。

特に外野陣の層が薄くなり、この日はノダ、カールソン、新加入のアレンと打率2割以上の外野手はゼロ。マンソリノ監督代行は「（起用法は）プレーしながら見極めていく。好調な選手がプレーし、プラトーンも行う」と話したが、菅野がどれだけの援護をもらえるかも気になるところだ。（ボルチモア・杉浦 大介通信員）